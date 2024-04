Bleach Thousand-Year Blood War: le principali differenze tra l'anime e il manga di Kubo

L'adattamento animato dell'ultima saga di Bleach non solo ha restituito vitalità ad una sezione di capitoli falcidiata da (numerose) incongruenze, ma ha radicato le proprie strategie narrative nella necessità di ricodificare alcuni segmenti di Thousand-Year Blood War: dando così vita ad un nucleo considerevole di divergenze rispetto al manga di Tite Kubo.

In continuità con le soluzioni a cui abbiamo assistito nelle prime due frazioni dell'anime, il terzo segmento dell'arco narrativo sulla guerra contro i Quincy promette di reiterare quelle attitudini narrative e linguistiche (qui tutti gli eventi che vedremo nella parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War) che hanno caratterizzato il nuovo adattamento animato del manga di Tite Kubo, capace com'è di estendere il materiale di partenza senza entrare in discontinuità con gli episodi (anche quelli più confusi e imprecisi) dell'opera cartacea. E ad avallare questa ipotesi, interviene proprio la naturalezza con cui queste aggiunte/estensioni non solo hanno reso più coesa e strutturata la narrazione, ma con la quale hanno consentito di restituire un certo spessore (drammatico e drammaturgico) anche a quelle sezioni più claudicanti osservate nel manga, serializzato – come noto – in un periodo emotivamente delicato per l'autore.

Tra gli elementi inediti di cui lo Studio Pierrot ha innervato il racconto, e su cui ha fondato i linguaggi del nuovo adattamento, figura indubbiamente il focus sulle motivazioni che hanno spinto da un lato Uryu ad approdare tra le fila dei suoi omologhi, e che dall'altro hanno generato i conflitti e le tensioni millenarie tra gli schieramenti antinomici dei Quincy e degli shinigami della Soul Society. Se nel manga la transizione del compagno di Ichigo è affrontata con una certa celerità, al punto che non ci è offerta una vera motivazione – almeno non all'inizio – dietro questa scelta, qui l'anime opta per mostrare l'evento scatenante: individuato nell'ossessiva ricerca, da parte di Uryu, di informazioni sulla storia della propria specie negli archivi della sua famiglia. Un fattore che restituisce sicuramente una coordinata più simbolica al percorso del personaggio, a cui ha fatto poi seguito – non a caso – la rivelazione, da parte dell'anime, del flashback relativo ai membri originari del Gotei 13. Una visione inesistente nel manga, ma che ha contribuito a radicare il conflitto millenario tra Quincy e shinigami in un orizzonte storicamente credibile.

Ma l'elemento su cui l'anime ha costruito le logiche – e le ragioni – del suo successo, è da rintracciare nella propensione degli autori dello Studio Pierrot ad estendere non solo le varie battaglie che cadenzano questo ciclo di episodi, ma di innervarle di fattori nuovi, originali, finalizzati a restituire un alone di sacralità ai singoli confronti: in modo tale da alzare drammaticamente la posta in palio, attraverso l'aumento del loro grado di spettacolarizzazione. Se, infatti, alcuni confronti acquisiscono maggiore respiro, grazie anche all'estensione degli attori in campo (ad esempio Ichigo affronta tutte e quattro le “Bambies”, mentre nel manga si interfaccia solamente con la Sternritter Candice) è nella sublimazione - se non addirittura, nella sacralizzazione - delle Guardie Reali e dei loro compiti divini, che l'anime individua la chiave naturale per neutralizzare alcune storture del manga.

Proprio in faccia al focus su Ashitara (di cui osserviamo il pieno potenziale) e alle strategie combattive di Ichibei, siamo portati a credere che nella parte 3 di Bleach Thousand-Year Blood War debutterà il bankai di Aizen, come quello di Ukitake. Del resto, sia Hirako Shinji che la stessa Ashitara hanno avuto la possibilità, rispetto al manga, di esibire la loro mossa/forma finale: un fattore che ha determinato un punto di non ritorno nell'anime, soprattutto per le istanze che sottende. Perché se le prossime sezioni dell'opera sono quelle più confuse ed incerte, la capacità dimostrata dagli autori dello Studio Pierrot di rimediare, con lucidità, alle incongruenze in cui è affondata la storia ai tempi della sua serializzazione originale, anticipa già di per sé la prosecuzione di un racconto sì fedele, ma che non ha paura di “dissacrare” la materia di partenza, anche quando essa richiederebbe una “rivoluzione”.

