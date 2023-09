Bleach: Thousand-Year Blood War, quante puntate avrà in totale l'anime?

A distanza di un decennio dalla trasmissione dell'episodio 366, Kurosaki Ichigo è tornato in Bleach: Thousand-Year Blood War, l'adattamento animato della saga conclusiva di Tite Kubo. Con la produzione di questa serie animata Studio Pierrot sta sbalordendo il pubblico, ma quante puntate ha in totale Bleach: Thousand-Year Blood War?

Bleach: Thousand-Year Blood War è cominciato nell'ottobre del 2021 con la trasmissione dei primi 13 episodi della serie. Nell'estate del 2023 è invece cominciata la seconda parte dell'arco narrativo della Guerra Millenaria, conosciuta con il sottotitolo di The Separation. Bleach: Thousand-Year Blood War 2 sta per concludersi con un episodio dalla durata eccezionale, ma poi quanti episodi ci saranno ancora?

Con la trasmissione dell'ultima puntata del secondo cour, Studio Pierrot avrà prodotto un totale di 26 puntate. Bleach: Thousand-Year Blood War è già in cima ai rating dei fan, ma la serie è appena a metà della sua corsa.

Sin dal principio, Studio Pierrot ha ufficialmente annunciato che la trasmissione di Bleach: TYBW sarebbe stata suddivisa in quattro cour separati. Con i primi due ormai terminati, la saga finale di Tite Kubo è a metà esatta della sua durata. In attesa di scoprire ciò che succederà in Bleach: Thousand-Year Blood War 3, scopriamo quanto ancora durerà l'anime.

Esattamente come le prime due parti, anche il terzo e quarto cour di Bleach: Thousand-Year Blood War saranno composti da 13 episodi ciascuno. Bleach: Thousand-Year Blood War avrà dunque un totale di 52 episodi e ancora 26 puntate da trasmettere e raccontare. Di questo passo, l'anime potrebbe giungere al termine entro la fine del 2025.