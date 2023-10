Bleach: Thousand-Year Blood War, quando arriva il doppiaggio italiano?

Un decennio d'attesa è stato ampiamente ripagato con il ritorno di Kurosaki Ichigo in Bleach: Thousand-Year Blood War, l'adattamento dell'arco narrativo finale dell'iconico shonen scritto e disegnato da Tite Kubo. Ma Bleach: Thousand-Year Blood War è doppiato in italiano, oppure dovremo ancora aspettare?

Studio Pierrot è tornato a occuparsi di Bleach e lo sta facendo suddividendo la trasmissione della Saga della Guerra Millenaria in quattro cour separati. I primi due sono giunti al termine, con il secondo che ha trovato un epilogo solamente da qualche giorno. Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3 arriverà nel 2024, ma dove è possibile guardare la serie in streaming e in che lingua è disponibile?

Anche se con grande ritardo, Bleach: Thousand-Year Blood War è in streaming su Dinsey+ a partire dal mese di luglio 2023. Anche la seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War è stata trasmessa in simulcast su Dinsey+, ma la serie è sottotitolata o doppiata? Facciamo chiarezza.

Bleach: Thousand-Year Blood War è doppiato in italiano e a curare l'edizione nostrana è stata Dynit. A proposito, sapete che Bleach: TYBW è arrivato in home video con Dynit Italia? A occuparsi del doppiaggio è la compagnia TRANSPERFECT ITALIA, con la direzione di Luca Semeraro. Ichigo, Rukia, Orihime, Uyru, Chad e Renji sono doppiati in italiano rispettivamente da Federico Viola, Martina Tamburello, Giada Bonanomi, Ruggero Andreozzi, Marcello Moronesi e Davide Fazio.