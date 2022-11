Bleach: Thousand-Year Blood War, quando arriva in Europa? L'aggiornamento di Disney+

Dopo dieci anni d'assenza, l'anime di Bleach era tra i debutti più attesi dell'anno. Tuttavia, mentre in Giappone la trasmissione procede senza intoppi entusiasmando il pubblico nipponico, in Europa l'adattamento prodotto da Studio Pierrot è in colpevole ritardo. Che fine ha fatto Bleach: Thousand-Year Blood War?

Il sesto episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War ci ha ricordato il motivo per cui l'adattamento della parte finale dell'opera di Tite Kubo era così attesa. In via ufficiale, però, in Europa l'anime non è ancora stato pubblicato. Perché Bleach non è sul palinsesto streaming di Disney+?

La piattaforma streaming di proprietà Disney pare avere qualche problema con le licenze, ma qualcosa pare si stia finalmente muovendo in senso positivo. A darci un aggiornamento sulla situazione, di cui non è mai stato comunicato alcunché di ufficiale, è profilo Instagram di Disney+ Germania.

Stando a quanto riferito, Disney ha finalmente recepito le lamentele dei fan e sta lavorando per risolvere la situazione. Quando sarà fissata una data d'uscita per Bleach: Thousand-Year Blood War, questa verrà immediatamente comunicata all'utenza.

Sebbene questa sia una comunicazione pubblicata unicamente dal profilo Diseny+ tedesco, la situazione dovrebbe contemporaneamente smuoversi anche per gli altri paesi della comunità europea. Dunque, si spera che la prima puntata di Bleach: Thousand-Year Blood War possa venire trasmessa in Europa prima della messa in onda giapponese dell'ultimo episodio del primo cour.