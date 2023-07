Bleach: Thousand-Year Blood War, Rangiku Matsumoto nell'art di Kubo per l'episodio 3

Bleach: Thousand-Year Blood War sta portando, dopo numerosi anni di attesa, gli appassionati a scoprire il finale dell'opera di Tite Kubo. Per celebrare il rilascio del nuovo episodio, in cui la battaglia tra le forze della Soul Society e quelle del Wandenreich prosegue con violenza, il maestro ha rilasciato una speciale art inedita.

Il sedicesimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War mostra il Bankai di Shinji, ma non solo. Grande protagonista della puntata è anche il Capitano Hitsugaya, il quale dopo aver recuperato il suo bankai grazie al piano elaborato da Urahara sfida lo Sternritter Cang Du. Tuttavia, il suo luogotenente Rangiku Matsumoto è già stato sconfitto e non può essere di supporto come fatto poco prima nello scontro con Bazz B.

Per celebrare l'uscita della terza puntata del secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War su Twitter Tite Kubo ha condiviso una sua illustrazione originale su Matsumoto. L'immagine mostra il luogotenente della 10a Divisione del Gotei 13 in abiti di epoca contemporanea, con indosso un cappellino, dei tacchi, un paio di jeans e una t-shirt bianca in cui si fa riferimento alla sua Zanpakuto Haineko, che si trasforma in una nuvola di cenere nella sua forma Shikai rilasciata. E voi state apprezzando la battaglia con gli Sternritter in Bleach: Thousand-Year Blood War?