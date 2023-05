Bleach Thousand Year Blood War: il ritorno di Ichigo in quest'immagine familiare

Dopo tanti anni di assenza dai grandi palcoscenici, è tornato Bleach. La serie di Tite Kubo, tra le più famose al mondo, finalmente ha goduto di un adattamento del proprio arco narrativo finale con l'anime Bleach: Thousand Year Blood War, bloccatosi però alla prima fase. Tra pochi mesi però ci saranno i nuovi episodi della serie.

La storia degli shinigami andrà così avanti, anche se nel primo episodio non dovrebbe esserci Ichigo. Ovviamente il protagonista della storia non può mancare, e il suo contributo arriva in altre maniere. La prossima settimana arriveranno infatti informazioni su Burn the Witch e Bleach, i due progetti gestiti da Tite Kubo. Intanto però, per confermare questo arrivo, è stata pubblicata un'illustrazione ufficiale.

L'immagine in basso vede proprio Ichigo Kurosaki, con i capelli arancioni coperti in parte da un cappello e una fascia verde, mentre il vestito non è il classico da shinigami bensì uno marroncino e bianco. Sulle spalle però porta sempre con sé la gigantesca mannaia Zangetsu, riconoscibilissima dal manico bendato.

Ichigo Kurosaki è il protagonista principale della storia di Tite Kubo. Il protagonista di Bleach è un adolescente dai capelli arancioni con una personalità forte e determinata. La sua vita cambia radicalmente quando diventa uno shinigami, un dio della morte che protegge gli umani dagli spiriti maligni noti come hollow, portando nell'aldilà invece le anime buone.

Manca poco al ritorno di Bleach: Thousand Year Blood War, con la seconda parte dell'anime che debutterà in Giappone su varie emittenti a partire da luglio 2023.