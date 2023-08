Bleach: Thousand-Year Blood War rivela la vera forma del Bankai di Renji Abarai

La Soul Society è nuovamente in guerra. Nel secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War Yhwach ha guidato il suo esercito in un nuovo assalto mortale. Rispetto alla prima schermaglia, però, il Gotei 13 non si farà trovare impreparato. I Soul Reaper sono pronti a difendersi sfruttando appieno la potenza dei propri Bankai.

La Seireitei sembrava essere in ginocchio, con appena il 30% delle forze totali ancora impegnate in battaglia. La trovata di Kisuke Urahara ha però permesso ai più forti Soul Reaper di riottenere i propri Bankai.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2x17 un capitano si sacrifica per sconfiggere uno Sternritter, ma questa non è l'unica vittoria per la Soul Society. Nel diciottesimo episodio dell'anime prosegue lo scontro con Mask De Musculine, che ha già sconfitto alcuni dei guerrieri più forti a disposizione del Gotei 13. A salvare la vita di ben due capitani è l'intervento all'ultimo minuto di Renji Abarai, tornato finalmente dopo un lungo addestramento con i membri della Divisione Zero.

Al Palazzo del Re delle Anime, Renji ha compreso la verità su Zabimaru. Quello che ha da sempre sfoderato, non è realmente il suo Bankai. Renji non ha mai conosciuto il vero nome della sua Zanpakuto, che gli viene rivelato da Ichibei, colui che ha inventato i nomi di Shikai e Bankai.

Solamente contro Mask De Musculine, Renji utilizza per la prima volta la vera forma del suo Bankai, So-Oh Zabimaru. Nella clip in calce all'articolo possiamo vedere gli effetti devastanti del suo attacco e le perfetta animazioni portate da Studio Pierrot.