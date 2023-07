Bleach: Thousand-Year Blood War, rivelato il nome del successore di Yhwach!

Bleach: Thousand-Year Blood War parte 2 è disponibile da pochi giorni su Disney+ e già emergono le prime importanti rivelazioni che svolteranno il corso di questa stagione: Yhwach ha nominato il proprio successore e ora vi sveleremo chi è e il perché di questa scelta!

Con l'avvicinamento dello scontro finale tra il figlio del Re Spirito da una parte, gli Shinigami e tutta la Soul Society dall'altra, nell'episodio Separazione Yhwach annuncia al proprio esercito chi sarà il suo successore e il motivo della sua scelta.

Si tratta di Uryu Ishida. Quincy, dopo essersi unito agli Sternritter e bevuto il sangue di Yhwach, che gli permetterà di sbloccare nuovi poteri, viene designato come successore di quest'ultimo davanti all'esercito del Wandenreich. Il motivo è presto detto: Uryu ha resistito alla tecnica dell''Auswählen o selezione sacra, con cui il figlio del Re Spirito si impadronisce dei poteri e della vita di un quincy che, colpito da un fulmine, rimane ucciso all'istante.

Uryu dichiara che le parole di Yhwach riprendono quelle del nonno: un quincy e uno shinigami non potranno mai stare dalla stessa parte. Come se fosse destino la sua lotta con Ichigo, il conflitto che sempre dovrà separare lui e lo shinigami. D'altra parte gli Sternritter non la prendono bene, vedendo come successore del loro Re Jugram Hashwalth, colui che era stato designato prima dell'entrata di Uryu. Ora non ci resta che goderci la battaglia finale.

E voi siete in hype per l'uscita della parte 2? Nel frattempo non perdetevi la recensione della parte 1 di Bleach: Thousand-Year Blood War, primo tassello di un arco narrativo leggendario.