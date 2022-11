Bleach: Thousand-Year Blood War: che ruolo avrà Sosuke Aizen nell'arco finale?

Il grande ritorno di Kurosaki Ichigo sul piccolo schermo ha portato la Soul Society ad affrontare la sua peggiore crisi. Yhwach, un nemico potentissimo, è tornato dopo un millennio con l'intenzione di conquistare il Seireitei e piegare i Soul Reaper alla sua volontà. Ma che ruolo giocherà quel vecchio antagonista di Bleach?

In cerca di vendetta per la morte del suo vice e grande amico Chojiro Sasakibe, il comandante generale Genryūsai Shigekuni Yamamoto si è schierato nella Guerra Millenaria. Raggiunto il suo arcinemico, vostra Maestà Yhwach, in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x06 ha ingaggiato una battaglia epica.

Il comandante supremo del Gotei 13 è però stato tratto in inganno. Mentre Royd Lloyd tratteneva Yamamoto in combattimento spacciandosi per Yhwach, il leader del Wandenreich stava portando a compimento una missione segreta.

Yhwach si è spinto fino all'ottavo livello della prigione sotterranea della Soul Society, il Muken, per incontrare Sosuke Aizen, relegato lì a causa del suo tradimento, e chiedergli di combattere la Soul Society come un guerriero del Wandenreich. L'ex capitano del Gotei 13, tuttavia, ha rimandato al mittente l'offerta ricevuta.

Aizen è rimasto rinchiuso nella prigione sotto la caserma della Prima Divisione, ma difficilmente la situazione resterà così ancora per molto. Sosuke Aizen si è comportato come un mostro, tuttavia è indirettamente un protettore della Soul Society ed è dunque possibile che si schieri al fianco dei suoi ex commilitoni per combattere e respingere il Wandenreich. Inoltre, lottando a favore della Soul Society potrebbe chiedere la libertà e cercare ancora una volta di ottenere il trono celeste. Rivedremo Aizen anche in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x07?