Bleach: Thousand-Year Blood War, lo scontro tra due capitani nel poster per l'episodio 10

Bleach: Thousand-Year Blood War si avvicina alla fine del suo primo cour, sui quattro previsti, con solamente altre due puntate da trasmettere. Mentre Ichigo cerca di riparare la sua Zangetsu e fa i conti con la sua vera natura, la decima puntata dell'adattamento della Guerra Millenaria ci regala un momento indimenticabile.

Genryusai Yamamoto è morto, sconfitto con l'inganno da Yhwach. Nonostante il dolore per la perdita, il Central 46 riorganizza subito le forze per prepararsi alla prossima grande invasione che la Soul Society si appresta a subire. È Shunsui Kyoraku a diventare il nuovo Comandante della 1a Divisione e come suo primo comando impartisce a Unohana il compito di addestrare Kenpachi Zaraki nell'uso dello Zanjutsu.

Dopo aver scoperto lo scioccante passato del Capitano della 4a Divisione, che in passato si vantava del titolo di primo Kenpachi, in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x10 gli spettatori vivono gli ultimi istanti dell'addestramento tra i due Soul Reaper del Gotei 13.

Zaraki è incapace di comunicare con la sua Zanpakuto e Unohana continua a ferirlo mortalmente e a curarlo immediatamente per fargli riprendere il combattimento. Ogni qualvolta questo processo viene ripetuto, Kenpachi diventa sempre più forte, fino al punto in cui le lame dei due Capitani non decretano la fine di questo scontro mortale.

Il rilascio dell'episodio numero 10 è stato celebrato da un poster promozionale che ritrae la danza fatale dei due Capitani del Gotei 13. In nero su sfondo bianco, Unohana e Zaraki si danno l'addio. L'immagine è accompagnata dall'emblematica frase "Addio, l'unico uomo al mondo che mi ha resa felice".