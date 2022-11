Bleach: Thousand-Year Blood War, la seconda parte dell'anime è già in produzione?

Siamo soltanto a metà della prima parte di Bleach: Thousand-Year Blood War, l'adattamento televisivo dell'ultimo arco narrativo del manga che ci accompagnerà per un po' di tempo. Studio Pierrot ha iniziato a lavorare al progetto parecchi anni fa e adesso sembrerebbe star focalizzando le sue attenzioni al prossimo cour.

Lo scontro tra Yhwach e Yamamoto ha sottolineato la bontà tecnica di una produzione che sta dando al fronte tecnico molto spazio e attenzioni, motivo per cui lo staff ha optato per una distribuzione del sequel di Bleach attraverso la formula in split-cour. Per chi non lo sapesse ancora, infatti, la nuova serie si comporrà di un totale di 52 episodi suddivisi in 4 parti che saranno separate ciascuna da una stagione di pausa.

Si tratta di un fenomeno ormai molto noto nel settore che permette agli animatori e al team di lavorare con un po' di margine di tempo in più. Ad ogni modo, all'interno del fan club di Tite Kubo, il sensei avrebbe rivelato di aver già iniziato a lavorare alla seconda parte di episodi, parole che hanno trovato riscontro tra gli stessi animatori che avrebbero persino cominciato a dedicarsi al prossimo cour.

Una buona notizia per gli spettatori e che potrebbe tradursi in una nuova tranche di puntate sulla stessa scia qualitativa della parte 1. E voi, invece, che aspettative avete per questo seguito? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.