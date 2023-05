Bleach: Thousand-Year Blood War, la seconda parte sarà superiore alla prima

Il ritorno sullo schermo di Kurosaki Ichigo e dei Soul Reaper ha consacrato Bleach: Thousand-Year Blood War come uno dei migliori anime della storia. La produzione di Studio Pierrot intende però rilanciare, con un membro dello staff che fa un'importante promessa agli appassionati.

Mentre in Italia sta per arrivare l'edizione home video di Bleach: Thousand-Year Blood War con Dynit, ma con lo streaming ancora non disponibile ufficialmente, il Giappone si prepara all'uscita imminente del secondo cour della Guerra Millenaria, l'ultimo degli archi narrativi dello shonen di Tite Kubo. La premiere di Bleach: Thousand- Year Blood War è prevista in anteprima a fine giugno e l'hype dei fan è altissimo, anche per via delle recenti parole di un membro dello staff di Pierrot.

Come ci ricorda l'insider @oecuf0, la seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War sarà di gran lunga superiore alla prima. Questa dichiarazione ricalca una precedente fatta dallo sceneggiatore e compositore di Bleach @hiramac10. In risposta a un utente che si diceva ancora affamato dopo la fine del primo cour, l'animatore di Studio Pierrot ha rivelato che le prime 13 puntate di questo arco narrativo sono passate velocemente, ma che la seconda parte includerà un'animazione molto migliore. A suo dire, "Bleach: Thousand-Year Blood War 2 sarà eccitante come un ottovolane".

Bleach: Thousand-Year Blood War presentava già delle animazioni superbe e superarle sarà davvero difficile. Il compositore sembra tuttavia piuttosto sicuro delle sue parole, per cui i fan dovranno aspettarsi davvero molto dai prossimi episodi dell'anime.