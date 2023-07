Bleach: Thousand-Year Blood War: il secondo cour terminerà con una maxi puntata speciale

La stagione estiva 2023 ha aperto le porte all'atteso ritorno di Bleach: Thousand-Year Blood War. Sebbene la seconda parte dell'adattamento dell'arco della Guerra Millenaria abbia fatto il suo debutto solamente da qualche giorno, in rete già si parla del finale della serie. La produzione di Studio Pierrot ha preparato un addio speciale.

La grande guerra sta per scoppiare in Bleach: Thousand-Year Blood War. Il secondo cour, sottotitolato The Separation, vedrà la Soul Society affrontare una nuova invasione da parte degli Sternritter guidati da Yhwach e dall'erede appena designato di Vostra Maestà, Uryu Ishida.

Per chi non dovesse aver letto la serie manga di Tite Kubo, la seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War regalerà scontri emozionanti. La vera sorpresa, tuttavia, gli spettatori la avranno solamente con l'ultimo episodio del cour.

Stando a quanto rivelato dall'affidabile insider @oecuf0, la puntata conclusiva di Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2 avrà un'estensione di ben sessanta minuti. Questa scelta andrà a ricalcare quella già compiuta nel primo cour, in cui gli episodi 12 e 13 vennero mandati in onda consecutivamente in una maxi trasmissione. Al momento ancora non sappiamo se anche questa volta verranno unite due puntate, oppure se ne verrà pubblicata una sola dalla durata straordinaria.