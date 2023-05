Bleach Thousand Year Blood War: gli Shinigami conquistano il mercato home video

Aspettando il ritorno di Ichigo Kurosaki e compagni nella seconda parte di Bleach: Thousand Year Blood War l’interesse nei confronti del finale dell’opera di Tite Kubo è cresciuto a tal punto da far registrare ottimi risultati anche nel mercato home video. Pochi giorni fa è infatti uscita la versione Blu-ray della serie, accolta positivamente.

Stando a un report il primo cofanetto di Bleach: Thousand Year Blood War, uscito la scorsa settimana in Giappone, avrebbe infatti venduto precisamente 2586 copie. Sebbene possa apparire come una cifra irrisoria rispetto ai numeri della distribuzione digitale della serie, va sottolineato che il box in questione è descritto come un “deluxe set” pensato per i collezionisti, e viene venduto al prezzo di circa 170 euro al cambio attuale.

Inoltre, considerando che contiene unicamente 13 episodi, i dati riscontrati nelle vendite sono impressionanti, soprattutto se in base alle previsioni e alle stime fatte con dati relativi ad altre serie comunque rilevanti, era prevista una vendita di 900 unità nel corso della prima settimana. Insomma, Ichigo è riuscito ancora una volta a sorprendere e a superare le aspettative, persino in un mercato che, proprio a causa dell’ormai onnipresente distribuzione digitale per quanto riguarda gli anime soprattutto, è in continua decrescita.

E voi cosa ne pensate? Vi convince questo straordinario risultato raggiunto da Bleach: Thousand Year Blood War? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ecco un bel cosplay di Inoue Orihime, e vi lasciamo alla nostra recensione di Bleach: Thousand Year Blood War.