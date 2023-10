Bleach Thousand Year Blood War: ecco gli sketch di Kubo per il finale di stagione

Attesa come una delle produzioni più promettenti della stagione estiva del 2023, la seconda parte di Bleach: Thousand Year Blood War, intitolata The Separation, sembra aver raggiunto le grandi aspettative dei fan, e anche Tite Kubo, ha voluto celebrare l’ottimo lavoro degli artisti dello studio Pierrot con una serie di disegni inediti.

Presentata come una parte fondamentale degli sviluppi relativi al conflitto tra Quincy e Shinigami, questa seconda parte della saga conclusiva di Bleach ha portato a dei veri e propri stravolgimenti, non solo all’interno delle due fazioni coinvolte, ma anche nella sfera privata di Ichigo Kurosaki. La seconda parte si è conclusa con un lungo episodio della durata di un’ora, dove è stato mostrato un assaggio delle battaglie tra la Squad Zero e i migliori sottoposti di Vostra Maestà Yhwach.

Viste le frenetiche sequenze d’azione che hanno coinvolto diversi personaggi, Tite Kubo ha quindi deciso di rendere omaggio ad alcuni dei membri della Squad Zero, Tenjiro Kirinji e Kirio Hikifune, ma anche a personaggi delle fila nemiche, come Bambietta Basterbine degli Sternitter, l’unità d’élite del Wandenreich al servizio di Yhwach. Come potete vedere dai due post condivisi da Kubo stesso sui social, disponibili in calce, il mangaka ha scelto uno stile singolare per rappresentare tutti i combattenti, con outfit moderni. E voi cosa ne pensate del finale della seconda parte di Bleach: Thousand Year Blood War? E cosa vi aspettate dal terzo cour in arrivo nel 2024? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, ricordiamo che la terza parte dell’anime arriverà nel 2024, e vi lasciamo alle ipotesi su quanti episodi avrà in totale la serie.