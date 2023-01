Bleach: Thousand-Year Blood War e quel sorprendente cliffhanger: che intenzioni ha Uryu?

Il ritorno dell'anime di Bleach con l'adattamento della Guerra Millenaria ha protato gli spettatori a rivedere Kurosaki e i suoi amici e i guerrieri della Soul Society in azione. Chi si è sottratto ai combattimenti restando nell'ombra è Ishida. Quali sono le intenzioni di Ishida in Bleach: Thousand-Year Blood War?

Sin dalla sua primissima apparizione Uryu Ishida è sempre stato un protagonista molto enigmatico che ha sempre agito spinto da motivazioni personali. L'ultimo dei Quincy è tuttavia sempre stato fedele al suo gruppetto di amici composto da Ichigo, Orihime e Chad, ma allora perché non si è unito a loro contro l'invasione degli Sternritter?

A causa delle sue origini e dell'odio che scorre tra i Quincy e gli Shinigami, Ishida non ha avuto alcun interesse nello schierarsi a difesa della Soul Society. Tuttavia, all'inizio della stagione ha comunque incalzato suo padre e si è interessato della storia dei Quincy sfogliando libri e diari che descrivevano la guerra avvenuta mille anni prima.

Che cosa abbia scoperto Ishida a proposito del destino dei Quincy è ignoto, ma in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x13 lo vediamo passare dalla parte dei nemici. Per quale motivo Uryu si è alleato a Yhwach?

Dopo quanto Ishida ha trascorso al fianco dei suoi compagni, è difficile immaginare che egli possa voltar loro le spalle. Per quanto distaccato e freddo possa essere, ha dimostrato innumerevoli volte la sua natura premurosa. Abbandonare Ichigo, Inoue, Chad, e gli stessi Renji e Abarai solamente per seguire l'orgoglio Quincy appare altamente improbabile. È dunque molto più attendibile che Ishida si sia unito al Wandenreich per seguire il piano di Yhwach da vicino e colpire quando meno gli Sternritter lo attendono. Vostra Maestà è però tutt'altro che uno stolto, visto come è riuscito ad aggirare il Comandante Yamamoto. A ogni modo le intenzioni di Ishida verranno a galla con l'uscita di Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2.