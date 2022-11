Bleach: Thousand-Year Blood War, la spettacolare entrata in scena di Kenpachi Zaraki

Mentre Ichigo è relegato nell'Hueco Mundo e la Soul Society sta per cadere dinanzi alla forza brutale degli Sternritter, uno dei comandanti del Gotei 13 riesce addirittura a spingersi fino al leader del Wandenreich. Sconfiggendolo, metterebbe fine alla guerra cominciata in Bleach: Thousand-Year Blood War.

La quinta puntata di Bleach: Thousand-Year Blood War vede Kurosaki Ichigo ancora bloccato nell'Hueco Mundo. La Soul Society, in grave difficoltà contro gli invasori Quincy, ha bisogno di lui, ma il Sostituo Shinigami viene nuovamente fermato da Opie. Mentre il protagonista cerca di liberarsi dalla sua prigionia, un altro Soul Reaper si fa largo sul campo di battaglia.

Ciascuno dei capitani è impegnato in una spaventosa battaglia che li vede ormai messi all'angolo. Dinanzi alla strapotenza degli Sternritter anche Byakuya è caduto. Questo discorso non vale per il comandante dell'undicesima compagnia del Gotei 13. Zaraki Kenpachi non ha solamente sconfitto tre dei più forti Sternritter quasi con non curanza, ma è addirittura giunto faccia a faccia con Yhwach, leader supremo del Wandenreich, e con il suo vice Jugram Haschwalth.

Il debutto di Zaraki in questa Guerra Millenaria è stato di quelli che i fan difficilmente potranno scordare. Mentre tutti gli altri comandanti stavano per cadere, lui da solo è riuscito a uccidere ben tre antagonisti, uno tagliandolo in due, l'altro strappandogli la gola e l'altro, che copiava le sue stesse mosse, sovrastandolo in forza. Alla fine dell'episodio, tuttavia, anche il capitano dell'11° dovrà cedere il passo a Yhwach. E voi cosa ne pensate dell'esibizione di strapotere di Zaraki in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x05?