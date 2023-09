Bleach Thousand Year Blood War: la spiegazione dietro quel grande tradimento

Nella nuova stagione di Bleach: Thousand Year Blood War il conflitto tra Shinigami e Quincy prosegue, ma le fila dei protagonisti hanno subito una grave perdita. Uno dei personaggi principali, cresciuto al fianco di Ichigo, e diventato estremamente potente, quasi al pari del protagonista, gli ha infatti voltato le spalle, schierandosi con i Quincy.

Uryu Ishida è entrato a far parte degli Sternritter di Yhwach, venendo designato come suo erede per le straordinarie capacità dimostrate. Le vere intenzioni di Ishida, però, hanno radici negli episodi precedenti, quando, all’inizio della guerra, iniziò a comportarsi in maniera diversa con i suoi amici, arrivando persino a rifiutare di recarsi nel Hueco Mundo per aiutare Dondochakka, visto che la natura dei Quincy è sconfiggere gli Hollow e non salvarli.

Si è trattato sin da subito di un comportamento fuori dal personaggio, in quanto, come molti di voi ricorderanno, Uryu è sempre stato disposto ad aiutare e persino allearsi con gli Hollow. Inoltre, in passato, proprio per la sua natura “diversa” di Quincy e il modo in cui è stato sempre trattato dal gruppo di Ichigo, Uryu non ha mai prestato molta attenzione alle razze, e ha sempre cercato di aiutare chiunque fosse in difficoltà.

Per questo il suo tradimento appare insensato, ma ecco il vero motivo per cui Uryu ha deciso di schierarsi con i Quincy durante la guerra. Nonostante gli avvertimenti del padre, Ishida ha voluto approfondire la storia dei Quincy per scoprire di più sulla morte di sua madre, avvenuta in realtà a causa della selezione sacra effettuata da Yhwach in persona. Il secondo motivo per cui Uryu si è alleato con i Quincy è per scoprire i punti deboli di Vostra Maestà e comunicarli agli Shinigami, così da aumentare le probabilità di vincere la guerra.

A questo va aggiunta anche la straordinaria prova di fiducia a cui Uryu è stato sottoposto da Yhwach, e che ha brillantemente superato, guadagnandosi persino il titolo di suo successore, e donandogli la lettera A all’interno del gruppo, che corrisponde all’Antitesi. Grazie a questo potere Uryu può ora invertire qualsiasi azione avvenuta tra due soggetti a sua scelta, una capacità dalle potenzialità strategiche limitate solo dall’immaginazione dell’utilizzatore.

Considerata l’esperienza di Yhwach e la sua decisione di rendere suo erede Uryu, e quindi porlo sotto i riflettori di tutti gli Sternritter, probabilmente Vostra Maestà è a conoscenza del suo doppiogioco, e sta escogitando qualcosa per contrastarlo. Insomma, Uryu non ha del tutto e propriamente tradito Ichigo, ma sta correndo dei grandi rischi affinché gli Shinigami possano uscire vincitori dalla guerra.

In conclusione, vi lasciamo al voto da paura ottenuto da Bleach Thousand Year Blood War su IMDb, e allo Shikai inedito di Ichigo Kurosaki apparso nell’episodio 2x21.