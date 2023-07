Bleach: Thousand-Year Blood War e gli Sternritter: storia di un villain piatto e sbagliato

Dopo lo scandalo della scena modificata in Bleach: Thousand-Year Blood War 2x15, oggi parliamo di un'altra criticità presente nell'anime: gli Sternritter.

Il corpo d'elite di Quincy al servizio di Yhwach appare, nonostante la maggior forza e impressività estetica, inferiore rispetto gli Espadas. Un villain piatto e ridondante. Capiamo il perché.

Gli Espadas avevano delle motivzioni profonde per combattere. Ex-Hollow ingannati da Sosuke Aizen che li rende Arrancar attraverso l'Hogyoku e promette loro di salvarli dalla disperazione e dal vuoto, combattono per una vita migliore, ma si illudono. Nemmeno i più forti tra loro, Coyote Starrk e Ulquiorra Shiffer, saranno immuni alle false promesse di Aizen, ossessionato dall'onnipotenza e completamente indifferente alle sorti dei suoi soldati. Tutto si gioca sul lottare per un futuro migliore, con il retroscena dell'inganno del potente verso il disperato.

Tutta questa profondità viene meno con gli Sternritter, assetati di potere e vendetta. Dopo la morte di Yamamoto per mano di Yhwach anche gli Shinigami vogliono vendetta, rendendo il tutto monotematico e ridondante. Uno scontro tra due parti con le stesse motivazioni e una piattezza che nuoce all'opera. Pare che gli Sternritter non siano altro che un espediente per inserire sempre più azione e combattimenti in un anime che non aveva bisogno di tutto questo. Talvolta cattivi perché sì, devono ricordare allo spettatore che Ichigo lotta per l'amore e che l'amicizia vince sempre.

E voi cosa ne pensate. Siete d'accordo o pensate che il corpo d'élite del Wandenreich sia un villain ben costruito?