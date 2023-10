Bleach: Thousand-Year Blood War, la storia finora: il riassunto in attesa della parte tre

Ci sono voluti dieci lunghi anni affinché Studio Pierrot decidesse di tornare ad animare una delle serie shonen più apprezzate di sempre. Nel 2021 il pubblico è tornato al fianco di Ichigo in Bleach: Thousand-Year Blood War, l'adattamento dell'ultima saga della storia di Tite Kubo. Ma che cosa è accaduto finora?

La trasmissione del cour 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War è da poco giunta al termine. Studio Pierrot ha adattato metà del materiale a disposizione dell'arco della Guerra Millenaria. La battaglia contro Yhwach proseguirà, ma non prima di qualche mese di pausa. In attesa della terza parte di Bleach: Thousand-Year Blood War, ecco un sunto degli eventi accaduti nei primi 26 episodi dell'anime.

Dall'ultimo episodio di Bleach al primo di Thousand-Year Blood War la Soul Society vive un periodo di pace lungo due anni. La serenità viene improvvisamente interrotta quanto una sirena d'allarme risuona in tutta la Soul Society. L'Hueco Mundo è stata vittima di un attacco che ha portato al massacro di numerosi Hollow. Nel frattempo Ichigo e i suoi amici di Karakura Town vengono avvicinati dall'oscurità, mentre Yamamoto assiste alla morte del suo fidato vice-capitano Chojiro Sasakibe per mano di un gruppo mascherato che si fa chiamare Wandenreich.

Questo primo attacco ha due conseguenze. Ichigo si reca nell'Hueco Mundo per cercare di capire quel che è accaduto realmente, mentre gli Shinigami vengono presi d'assalto dagli Sternritter, squadrone di Quincy d'elité guidato da Vostra Maestà Yhwach. In questa prima battaglia i capitani del Gotei 13 vengono battuti e depredati dei loro Bankai. Unico a distinguersi è Kenpachi Zaraki, che però viene messo a tacere da Yhwach in persona.

La sconfitta dei capitani del Gotei 13 costringe il Comandante Yamamoto a scendere sul campo di battaglia. Dopo aver dimostrato la sua immensa potenza, tuttavia, il leader del Gotei cade vittima di un inganno e ucciso dal vero Yhwach. A quel punto, tornato nella Soul Society, Kurosaki affronta Yhwach. Verrà sconfitto anch'esso, peraltro vedendo la sua Zangetsu andare in frantumi. Sarà solo grazie a un piccolo escamotage di Aizen che Yhwach batterà in ritirata anzitempo. Il primo cour di Bleach: TYBW termina con Ichigo che scopre la verità sulle sue origini. Kurosaki ha sangue Quincy.

Il palinsesto estivo 2023 ospita il secondo cour di Bleach: TYBW, in cui Ichigo, Rukia, Renji e Byakuya affrontano un percorso di addestramento sotto la guida della Divisione 0 presso il Palazzo del Re delle Anime. Nel mentre, alla Soul Society Sunshui Kyoraku viene nominato Comandante Generale al posto del defunto Yamamoto. Uryu Ishida, invece, decide di passare dalla parte dei Quincy divenendo l'erede designato di Yhwach.

Mentre gli Shinigami cercano di riordinare le forze in campo, gli Sternritter lanciano un secondo attacco. Questa volta, però, il Gotei 13 non si lascia trovare impreparato. Grazie alla trovata di Urahara, inoltre, i capitani tornano in possesso dei propri bankai, riequilibrando la situazione.

Uno dopo l'altro diversi Sternritter vengono abbattuti. I ritorni in campo di Renji Abarai, Rukia e Byakuya Kuchiki e Kenpachi Zaraki si rivelano decisivi in questa seconda guerra. Questi hanno infatti potuto comprendere meglio i propri Shikai e Bankai, dimostrando un potere senza precedenti.

Anche Ichigo riesce infine a tornare nella Seireitei, ma questa sua azione verrà sfruttata da Yhwach, che riuscirà a giungere presso il Palazzo del Re delle Anime accompagnato da Haschwalt e Ishida.

Il cour 2 The Separation di Bleach: Thousand-Year Blood War si sposta dunque presso la Corte della Divisione 0. Sono i componenti di quest'unità, che singolarmente sono più forti di un'intera divisione del Gotei 13, a proteggere il Re delle Anime. Mentre Yhwach affronta Ichibe Hyosube, leader della Squadra Zero, la Guardia Reale raggiunge Vostra Maestà per affrontare gli altri, folli Soul Reaper della Divisione che protegge il re delle anime.

Bleach: Thousand-Year Blood War 2 rende giustizia alla Divisione 0 con una battaglia visivamente spettacolare e per gran parte originale. Il cour The Separation si conclude con la sconfitta di Yhwach e il bankai di Senjumaru. Questa è solo una delle migliori battaglie di Bleach: Thousand-Year Blood War 2, ma con ancora 26 puntate da trasmettere difficilmente i Quincy possono essere stati sconfitti.