Bleach: Thousand Year Blood War: il successore di Yhwach nel trailer della seconda parte

Una delle più grandi novità del 2022 è stato il ritorno di Bleach con l’adattamento della saga della Guerra Millenaria, ultima dell'ormai più che ventennale serie ideata dal mangaka Tite Kubo. Presto i fan della storia di Ichigo potranno tornare a seguire il conflitto tra Shinigami e Quincy, con l’aggiunta però di un “nuovo” villain.

Intitolata Bleach: Thousand Year Blood War Part 2- The Separation, la seconda serie di episodi prodotti dallo studio d’animazione Pierrot, che verranno trasmessi a partire dall’8 luglio 2023, è stata presentata attraverso due materiali promozionali che non lasciano alcun dubbio dietro la scelta del sottotitolo, la separazione, e su chi andrà a ricoprire un ruolo centrale sia per la guerra ma anche per la storia di Ichigo stesso.

Uryu Ishida, uno dei più cari amici del protagonista, si è infatti unito alla squadra d’élite del Wandenreich, gli Sternitter, i Quincy più potenti dopo Vostra Maestà Yhwach. A peggiorare la situazione subentra la decisione di Yhwach stesso di designare Uryu come suo successore, nonostante le animose proteste degli altri Sternritter. Una decisione inaspettata, che porrà Ichigo di fronte a quello che pensava fosse un alleato.

Entrato a far parte di un’organizzazione del genere, allo stesso modo Uryu dovrà vedersela sia con chi non lo vuole al comando dei Quincy, sia contro Ichigo. Voi come pensate si evolverà la situazione? Cosa vi aspettate da un ipotetico confronto tra Ichigo e Uryu? Ditecelo nei commenti. Ricordiamo infine che lo sceneggiatore della serie ha promesso che la seconda parte di Bleach Thousand Year Blood War avrà animazioni migliori della prima.