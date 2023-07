Bleach: Thousand-Year Blood War, la tecnica micidiale del Comandante della 2a Divisione

Il ritorno di Bleach: Thousand-Year Blood War ha già riportato gli Shinigami della Soul Society sul campo di battaglia. La Seireitei sembra essere misteriosamente sparita nel nulla e coloro i quali si trovavano al suo interno sono ora impegnati in una seconda guerra con le forze Quincy degli Sternritter.

Una volta designato Uryu Ishida come suo erede e successore, Yhwach ha mosso nuovamente guerra contro la Soul Society. Questa volta, però, i Comandanti della Gotei 13 non si lasceranno trovare impreparati. Se in precedenza sono infatti stati derubati dei propri bankai, questa volta Soifon e gli altri hanno delle risorse ulteriori da sfruttare.

La guerra tra le due fazioni è esplosa e una delle prime schermaglie vissute dagli spettatori è quella tra Soifon e BG9. Per ovviare al fatto che il suo bankai sia stato sottratto dallo Sternritter durante il loro primo combattimento, la Comandante della 2a Divisione ha sviluppato una nuova tecnica micidiale.

In Bleach: Thousand-Year Blood War episodio 15 Omaeda protegge sua sorella dall'attacco di BG9, che stava cercando di rintracciare Soifon con ogni mezzo a sua disposizione. Con la situazione che non precipita come nel manga originale, Soifon entra in scena prima che accada il peggio.

Senza più poter fare affidamento sul suo Bankai, la Comandante della 2a Divisione ha sviluppato la sua tecnica Shunko. Circonda il suo corpo di Reiatsu, Soifon diventa più forte e veloce che mai, riuscendo a evitare la gatling di BG9 e a infliggere un duro colpo. Questa battaglia, tuttavia, è ben lungi dall'essere vinta.