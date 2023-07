Bleach: Thousand-Year Blood War: Tite Kubo celebra l'avvio del cour 2 con uno sketch

Sono passati sette mesi dalla conclusione della trasmissione di Bleach: Thousand-Year Blood War, ma la stagione estiva finalmente riporta gli spettatori nella Soul Society. La guerra finale con gli Sternritter è ripresa con un artwork inedito realizzato dal maestro Tite Kubo in persona.

Il primo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2 - The Separation ha fatto il suo debutto su Dinsey+, questa volta in simulcast streaming con la messa in onda giapponese. Per commemorare questo nuovo inizio, il mangaka responsabile della creazione della serie ha rilasciato uno sketch celebrativo.

Nel 14° episodio totale di Bleach: Thousand-Year Blood War Uryu Ishida viene designato come l'erede di Vostra Maestà Yhwach. La vendetta dei Quincy è pronta a compiersi, con gli Sternritter decisi a lanciare un nuovo assalto nella Soul Society. Mentre Ichigo si trova ancora al cospetto della Divisione Zero, la Seireitei scompare nel nulla. Kurosaki sarà diventato abbastanza abile da poter sfidare Yhwach, e come reagirà al volta faccia dell'amico Uryu?

L'eccitazione generale per l'inizio del cour 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War ha coinvolto anche Tite Kubo, tornato a disegnare per festeggiare la premiere dell'anime. Potete ammirare l'artwork del maestro in calce all'articolo e vi ricordiamo che Kubo ha partecipato attivamente alla produzione dell'adattamento.