Bleach: Thousand-Year Blood War, trailer e data di uscita per l'episodio finale

Tornato dopo dieci anni di assenza, l'anime di Bleach sta per salutare nuovamente i fan. Il primo dei quattro cour di Bleach: Thousand-Year Blood War giungerà infatti al termine con la trasmissione della prossima puntata. Ecco un'anticipazione di quello che accadrà nell'ultimo episodio.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x11 Ichigo è stato rispedito nel mondo umano dopo essere stato bandito da Nimaiya, il creatore delle Zanpkauto. Kurosaki non è riuscito a riparare la propria Zangetsu, non riuscendo a dimostrare di essere un vero Shinigami. La causa è imputabile alle sue origini, come intuito dal Capitano della Divisione Zero.

Tornato a casa, Ichigo è stato avvicinato da suo padre Isshin, il quale finalmente è pronto a rivelargli le sue origini. Ichigo non è un Soul Reaper, né tantomeno un umano. Sua madre Masaki Kurosaki era in realtà una Echt Quincy, per cui il sangue di Ichigo è misto tra quello di un dio della morte e un Quincy.

Il protagonista dai capelli color ammoniaca ha appena scoperto le sue origini, ma l'ultima puntata di Bleach: Thousand-Year Blood War proseguirà il racconto nel passato. Sopravvissuto all'incidente del Black Hollow grazie all'intervento di Masaki, il capitano della 10a Divisione Isshin Shiba dovrà fare ritorno nella Soul Society per comunicare quanto avvenuto. Rivelerà di aver incontrato una Quincy, oppure manterrà il silenzio per proteggere colei che l'ha salvato da morte certa? Dietro le quinte, Sosuke Aizen proseguirà con il suo losco piano.

La puntata finale del primo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War avrà una durata straordinaria di un'ora circa, poiché unirà gli episodi 12 e 13 in un maxi-singolo episodio. L'uscita è prevista per il 26 dicembre 2022 sulle emittenti televisive giapponesi. Ancora tutto tace per quanto riguarda lo streaming ufficiale in Europa promesso da Disney+. Come reagirà Ichigo alla scoperta sulle sue origini?