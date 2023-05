Bleach: Thousand Year Blood War: nuovi visual e trailer per la seconda parte

Nonostante i problemi legati alla distribuzione, la prima parte di Bleach: Thousand Year Blood War è stata recepita in maniera molto positiva dai fan dell’opera di Kubo, che attendevano da anni la fine della storia di Ichigo. Ora Studio Pierrot è tornato con un nuovo trailer e una key visual che non lasciano dubbi sull’evoluzione del racconto.

Diretta da Tomohisa Taguchi la prima parte della trasposizione dell’arco della Guerra Millenaria si è dimostrata piuttosto fedele alla controparte cartacea, grazie anche alla spettacolarità degli effetti delle tecniche e della resa complessiva delle scene di combattimento, e gli autori hanno voluto anticipare alcuni degli eventi chiave che faranno da motore al secondo cour di episodi, presentato col sottotitolo piuttosto significativo “The Separation”.

Già dalle prime sequenze del trailer, riportato in cima alla pagina, si percepisce infatti come Uryu Ishida andrà a ricoprire un ruolo centrale, in quanto designato come erede da Vostra Maestà Yhwach, leader dei Quincy. Mentre gli Sternritter discutono sul come agire, e sull’assurdità di aver decretato Ishida come erede, Ichigo dovrà prepararsi per la seconda fase della guerra tra Shinigami e Quincy, di cui vengono anticipati alcuni combattimenti in rapide sequenze.

L’amicizia e la rivalità tra Ichigo e Ishida torna anche nella nuova key visual, presente in calce, in cui vengono rappresentati ai due lati opposti. La seconda parte di Bleach: Thousand Year Blood War uscirà l’8 luglio 2023 in Giappone. Aspettiamo le vostre opinioni sui nuovi materiali mostrati nella sezione commenti.