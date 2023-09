Bleach: Thousand-Year Blood War, Yhwach e la scena post-credits dell'episodio 23

Bleach: Thousand-Year Blood War Episodio 23 ha dato il via all'invasione del Palazzo Reale da parte di Yhwach con la sua scena post-credits. La scena mostra Yhwach che arriva al Palazzo pronto a mettere in atto il suo piano per conquistare la Soul Society.

La scena mostra Yhwach che arriva al Palazzo Reale con il suo esercito di Quincy. Il Palazzo Reale è un luogo sacro per gli Shinigami e la sua distruzione sarebbe un evento catastrofico. Yhwach è accompagnato da alcuni dei suoi più potenti subordinati, tra cui Lille Barro, Gerard Valkyrie e Askin Nakk Le Vaar. Questi tre Quincy sono in grado di usare poteri estremamente potenti e saranno una seria minaccia per gli Shinigami.

La scena post-credits si conclude con Yhwach che dichiara di essere il "nuovo re del mondo". Questo suggerisce che l'obiettivo di Yhwach è conquistare non solo la Soul Society, ma anche il mondo intero. Questa serie ci ha abituati a battaglie mozzafiato e storie commoventi, come per la conclusione dell'arco narrativo sul personaggio più tragico di Bleach. I fan si aspettano le stesse emozioni anche per l'invasione al Palazzo Reale.

Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2 – La Separazione si sta ora preparando per i suoi episodi finali. Se volete scoprire quando uscirà Bleach: Thousand-Year Blood War parte tre, cliccate qui.

Per il momento, i fan dovranno aspettare la conclusione della parte 2 per vedere come si svolgerà l'invasione del Palazzo Reale e se Yhwach riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi.