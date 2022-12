Bleach: Thousand-Yeasr Blood War 1x12, i legami di sangue di Ichigo nelle immagini PV

Bleach: Thousand-Year Blood War è giunto a una sola puntata dalla fine della trasmissione dei quattro cour previsti. Che cosa succederà in questo clamoroso finale di stagione, nell'ultima maxi puntata prodotta da Studio Pierrot? In rete circolano già le prime immagini in anteprima assoluta.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x11 abbiamo assistito alla clamorosa rivelazione sulla discendenza di sangue di Kurosaki Ichigo. Egli non è né un umano, né un Soul Reaper. Nelle sue vene scorre il sangue di un Quincy, poiché sua madre Masaki Kurosaki era in realtà una Echt Quincy.

Il racconto di come Isshin Shiba e Masaki Kurosaki si conobbero proseguirà anche in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x12. Il comandante della 10a Divisione del Gotei 13 e la Quincy purosangue hanno sconfitto una grave minaccia creata da Sosuke Aizen e i suoi, ma il pericolo non è ancora cessato.

Mentre Isshin torna nella Soul Society per riportare quanto accaduto ai suoi superiori, Masaki affronta una grave malattia causata dallo scontro. Ma Isshin rivelerà agli altri comandanti dell'esistenza della Quincy? E come reagirà quando saprà che Masaki rischia la vita a causa dello scontro in cui la Quincy lo ha salvato da morte certa? Nelle immagini in anteprima di Bleach: Thousand-Year Blood War 1x12 gli spettatori tornano nel passato per assistere alle vicende di Ryuken Ishida, Isshin Shiba, Masaki Kurosaki e la maid di casa Ishida Kanae Katagiri.