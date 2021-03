Bleach, Tia Harribel ritorna nel cosplay di Jannet: le foto diventano subito virali

Ci sono tanti fan di Bleach in tutto il mondo. Per questo sono anche numerosi i cosplay a tema, grazie ai negozi che vendono il materiale e i vestiti adatti e agli appassionati che si cimentano nella ricreazione dei loro personaggi preferiti. Negli ultimi giorni vi abbiamo presentato un cosplay di Nelliel, mentre ora passiamo a un altro Arrancar.

La cosplayer Jannet è famosa nel mondo e figura tra le modelle a tema anime, manga, serie TV e tutto il mondo pop più famose. I suoi contenuti diventano velocemente virali e, grazie alla partecipazione alle varie fiere di tutto il mondo, ha raccolto un discreto seguito. Ciò le valse un incontro con Masashi Kudo mentre era vestita da Tia Harribel nel 2019.

Il character designer di Bleach rimase folgorato da quella cosplayer che proprio in questi giorni ha deciso di riproporre sul proprio account Instagram le foto con la sua realizzazione. In basso si possono vedere ben tre post con il fedele e bel cosplay di Tia Harribel di Bleach creato da Jannet, con tutte le foto che, nonostante siano state caricate da meno di una settimana, hanno raggiunto numeri impressionanti di like. Un cosplay di Bleach davvero ben fatto e che ha consentito ai fan di caricarsi ulteriormente in vista del prossimo anime che esordirà nel 2021.