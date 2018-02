Bleach: Tite Kubo ci aggiorna sul suo prossimo progetto e illustra nuovamente Ichigo

, autore del manga di, sta tenendo numerose interviste per cavalcare l'onda entusiastica attorno al live-action ispirato alla sua opera, che si è mostrato recentemente in un trailer. Il mangaka, nel corso di questi colloqui, ha parlato del suo prossimo progetto fumettistico e ha illustrato uno sketch di Ichigo Kurosaki.

Lo sketch dedicato al protagonista di Bleach è presente nel post che trovate in calce all'articolo, mentre di seguito vi spiegheremo cosa ha dichiarato il maestro in merito al suo nuovo progetto, a quasi due anni di distanza dalla conclusione della sua celebre opera - Bleach, infatti, è terminato nel 2016 e solo negli ultimi mesi Planet Manga ha pubblicato l'ultimo tankobon in Italia.

Secondo le prime traduzioni dell'intervista, tenuta ai microfoni di Fuji TV, Tite Kubo è arrivato alla fine di Bleach davvero provato. La serializzazione del manga è proceduta senza particolari pause o interruzioni troppo lunghe, ma proprio di questa pubblicazione estenuante il mangaka ne ha risentito parecchio, in termini di salute personale e stress accumulato.

Pare, dunque, che Kubo si stia godendo questo periodo di relax - possibile anche grazie all'enorme popolarità di Bleach, che si traduce in ottimi proventi derivati dalle vendite del merchandise, senza considerare il live-action in produzione - e che si stia dunque lentamente riprendendo, pronto per ripartire con una nuova avventura.

Per il momento Tite Kubo sta lavorando a una storia one-shot per Weekly Shonen Jump. Il manga non ha ancora un titolo, ma il suo debutto è previsto nel corso del 2018. Tuttavia l'autore ha dichiarato che non crede che questa storia possa gettare le basi per una serie: il mangaka conosce già le linee generali per questa storia da pubblicare sul magazine nipponico, ma non ha ancora ricevuto una scadenza precisa, dunque il progetto resta ancora del tutto embrionale.

Cosa vi aspettate dai prossimi lavori del creatore di Bleach?