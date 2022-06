Bleach: Tite Kubo potrebbe introdurre nuovi Bankai nel futuro della serie

Bleach, in passato uno dei Big Three di Shonen Jump al fianco di Naruto e ONE PIECE, sta per fare il suo ritorno. L’annuncio di una nuova serie anime incentrata sull’arco della Guerra Millenaria, e il capitolo speciale che ha posto le basi per il ritorno del manga, mostrano quanto Kubo sia interessato a tornare a raccontare degli Shinigami.

In attesa di scoprire di più sui progetti sopracitati, Tite Kubo ha già dato molte informazioni sul futuro della serie rispondendo a delle domande nella sezione Q&A di KlubOutside. L’introduzione di nuovi personaggi, sia alleati che antagonisti, porterà sicuramente a importanti e inaspettati cambiamenti nella narrazione della prossima saga, e stando a quanto affermato dal mangaka stesso, potremmo assistere all’apparizione di nuove Zanpakuto e di nuovi Bankai.

Inutile dire che la manifestazione dei Bankai, i livelli massimi di potere raggiungibili dalle Zanpakuto, sono tra i momenti più spettacolari ed emozionanti dell’opera. Sarebbe quindi interessante vedere nuovi poteri del genere, ma le parole del mangaka lasciano comunque trasparire dell’incertezza. “Se riuscissi a trovare un medium seguito da molti lettori e con un adeguato numero di pagine a disposizione mi piacerebbe farlo un giorno” così ha risposto Kubo alla possibilità di introdurre nuove Zanpakuto e Bankai, riferendosi allo spazio limitato concesso agli autori nelle riviste più blasonate del settore.

E voi cosa ne pensate delle affermazioni di Kubo? Ditecelo lasciando un commento qui sotto. Per finire ricordiamo che è stato lanciato un sondaggio per determinare il miglior episodio di Bleach, e vi lasciamo ai 10 Bankai più spettacolari della serie.