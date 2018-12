Bleach: Tite Kubo ci mostra i figli dei protagonisti in un'illustrazione a colori

All'interno di un poderoso artbook celebrativo del suo capolavoro, Bleach, Tite Kubo ha disegnato i figli di due delle accoppiate più amate dell'intera serie. Stiamo parlando dei primogeniti delle coppie formate da Ichigo e Orihime e da Rukia e Renji. Vediamo come saranno una volta adolescenti.

Come alcuni dei fan più accaniti sapranno, lo scorso 4 dicembre, Shueisha ha pubblicato, nell'ambito del progetto che prende il nome di "I'M STILL BLEACH", e che punta a celebrare il grande successo di Bleach nel mondo, due nuovi artbook dedicati alla serie creata da Tite Kubo.

I due mastodontici artbook sono venduti in un cofanetto unificato (venduto solo in Giappone e nei negozi online) dalle proporzioni ancora più gargantuesche, intitolato BLEACH JET, e sono formati da ben 700 illustrazioni riguardanti il manga, raccolte in oltre 500 pagine. Il prodotto comprende disegni, sketch, bozze, illustrazioni a colori e tanto altro, tutto di opera di Kubo, un patrimonio derivante dagli oltre quindici anni di lavoro dell'autore sulla saga.

Ovviamente, tra questa incredibile mole di lavori, sono presenti anche degli inediti assoluti. Coloro che hanno già messo mano sul BLEACH JET hanno apprezzato molto in contribuito apportato al franchise, e hanno quindi condiviso alcuni dei lavori più interessanti sui social network.

Il più interessante riguarda quello che Kubo ha voluto fare riguardo ai figli delle due coppie più apprezzate di Bleach. Parliamo ovviamente dei frutti delle relazioni tra Ichigo e e Orihime e tra Rukia e Renji. Come potete vedere dall'immagine riportata per la notizia, l'autore ha regalato agli appassionati un'illustrazione a colori che raffigura i due giovane, Kazui (figlio di Ichigo e Orihime) e Ichika (primogenita di Rukia e Renji). Entrambi sono, prevedibilmente, degli Shinigami.

Anche senza sapere di chi fossero gli eredi, l'immagine lascia pochi dubbi, con una notevole somiglianza nei confronti dei genitori, che ritornano in molte delle caratteristiche fisiche dei protagonisti del disegno.

Che ne pensate di questa illustrazione? Vi piace l'aspetto dei figli di questi personaggi tanto amati dalla community di Bleach? Fatecelo sapere nei commenti!