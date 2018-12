Bleach: Tite Kubo ci mostra nuovi sketch di Ichigo e Rukia da adulti

Bleach è terminato da un paio d'anni, eppure il creatore sembra non aver perso la mano nel disegnare i suoi protagonisti. Tite Kubo, infatti, ha pubblicato di recente un'illustrazione che ritrae le versioni adulte di Ichigo Kurosaki, protagonista dell'opera, e Rukia Kuchiki, sua amica e compagna di battaglie.

Lo sketch è stato condiviso sul profilo Twitter ufficiale dell'autore, che ha realizzato l'illustrazione per promuovere l'uscita di un nuovo artbook dedicato a Bleach - ovviamente, per il momento, in esclusiva sul mercato giapponese.

Il disegno ritrae, per l'appunto, le versioni di Ichigo e Rukia che abbiamo potuto ammirare nell'ultimo capitolo dell'opera: i due protagonisti sono quindi ritratti in versione adulta, anche se ciò può valere forse più per Kurosaki che per Kuchiki. Ricordiamo, infatti, che essendo una shinigami da tempo immemore, Rukia dovrebbe sicuramente avere qualche secolo in più del suo compagno, ma gli dei della morte che vivono nella Soul Society invecchiano con estrema lentezza e per questo la ragazza ha sempre mantenuto un aspetto piuttosto giovanile.

Sono diversi mesi che si rincorrono numerosi rumor sul franchise di Tite Kubo: si ipotizza un sequel, curato direttamente dall'autore, così come si presuppone che Studio Pierrot potrebbe annunciare al Jump Festa una trasposizione animata che ripercorra finalmente l'arco narrativo finale di Bleach, la Guerra dei Mille Anni, mai adattata in formato televisivo poiché la serie fu interrotta con la saga dei Fullbringer.