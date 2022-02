Bleach, Tite Kubo realizza un'illustrazione a supporto dell'Ucraina

Il conflitto tra Russia e Ucraina non ha lasciato indifferente la comunità internazionale che ha cominciato a reagire nei modi più disparati. Anche dal fronte della cultura anime e manga sono partite alcune iniziative come l'ultima illustrazione da parte di Tite Kubo, il creatore di Bleach.

Attualmente Tite Kubo sta lavorando contemporaneamente su più progetti: dal sequel di Burn the Witch alla nuova saga di Bleach, quest'ultima che tornerà sul piccolo schermo anche con una nuova stagione in autunno per adattare gli ultimi eventi dell'arco narrativo della Guerra Millenaria.

Ovviamente anche il sensei sta seguendo molto attentamente le vicende in Ucraina dopo che la situazione è degenerata a seguito dell'invasione russa, motivo per cui l'autore ha deciso di intervenire a supporto della comunità ucraina realizzando un'illustrazione originale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, e diffusa su tutti i suoi canali ufficiali. La rappresentazione grafica in questione ritrae Ichigo con i colori della bandiera ucraina, un gesto molto apprezzato dalla fan-base con centinaia di migliaia di manifestazioni positive.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa da parte di Tite Kubo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.