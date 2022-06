Bleach: Tite Kubo risponde a una domanda importante su Hitsugaya

Tite Kubo ebbe una brutta delusione da Zombie Powder, prima serializzazione effettuata su Weekly Shonen Jump. La cancellazione però portò poi il mangaka a realizzare uno dei manga più di successo di sempre. Sono passati vent'anni dall'inizio di Bleach e ancora oggi, a diversi anni dalla conclusione, gli appassionati vogliono sapere altri dettagli.

Nell'ultimo periodo, il mangaka si sta lasciando andare ad alcune sessioni di Q&A con i suoi fan, rivelando alcune situazioni e considerazioni che fino ad oggi erano o passate sotto traccia oppure non erano note. Il mangaka di Bleach ha rivelato un particolare riguardante Toshiro Hitsugaya.

Sappiamo già che Hitsugaya è uno shinigami fenomeno: molto giovane eppure già con grandi doti di battaglia e soprattutto un bankai. Però alcuni si sono chiesti se questo non fosse troppo e come fosse possibile che fosse diventato subito capitano del Gotei 13, nonostante in alto ci fossero shinigami molto più esperti di lui.

Tite Kubo risponde che l'età e l'esperienza non c'entrano quando si tratta di inserire un capitano nel Gotei 13. Il mangaka conferma infatti che Hitsugaya aveva un Bankai sin dal suo ingresso nel gruppo di shinigami e poi che era già adatto alla posizione di capitano. Niente questioni di esperienza quindi, ma soltanto una scelta di potenza.

