Bleach: Tite Kubo rivela un segreto hot dietro una scena di Grimmjow

Grimmjow Jaegerjaquez è uno dei personaggi più amati di Bleach. L'Arrancar è stato uno dei nemici giurati di Ichigo Kurosaki durante la famosa saga degli Arrancar e dell'Hueco Mundo. Prima sulla Terra e poi nel regno sterminato degli hollow e Arrancar, Grimmjow ha dato battaglia al protagonista sfruttando le sue tecniche.

C'è stato un momento però, tra le due battaglie, dove è successo qualcosa di particolare. Nell'Hueco Mundo, Grimmjow Jaegerjaquez affronta l'Arrancar Loly Aivirrne, una delle donne che affianca Sosuke Aizen. Loly stava per dire qualcosa di particolare a Grimmjow durante la loro battaglia, ma quest'ultimo non le permette di dire troppo dato che la mette KO. Ma cosa stava per dire?

Lo svela il mangaka Tite Kubo. L'autore di Bleach rivela che in realtà la frase segreta verso Grimmjow era particolarmente piccante. Loly avrebbe detto che avrebbe fatto sesso con lui se non gli avesse strappato la gamba. "Osservando il personaggio di Loly, penso che questo è il genere di cosa che avrebbe detto per salvarsi la pelle".

Probabilmente però Grimmjow Jaegerjaquez, visto il suo carattere, non avrebbe accettato l'offerta. Cosa ne pensate di questo piccolo segreto rivelato dall'autore di Bleach? E sempre lui ultimamente ha risposto a una domanda su Hitsugaya.