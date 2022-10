Bleach: Tite Kubo e lo staff di Pierrot in preghiera per il successo dell'anime

Mentre non ci sono ancora tracce di Bleach: La Guerra Millenaria su Disney+, gli appassionati nipponici hanno già potuto assistere alla prima puntata della saga finale dell'anime. Prima della trasmissione, l'autore Tite Kubo, il regista Taguchi e altri membri dello staff di Studio Pierrot si sono riuniti in una particolare occasione.

Qualche ora prima della messa in onda, avvenuta su TV Tokyo alle ore 00:00 del 10 ottobre 2022, il sensei che ha creato il leggendario shonen manga, il regista della serie anime e altre importanti personalità dello staff e del cast che hanno lavorato al progetto si sono riunite per pregare per il successo di Bleach: La Guerra Millenaria.

In segno di benedizione il gruppetto si è unito in preghiera in un santuario di Tokyo con un poster di Bleach: La Guerra Millenaria in mano. L'incontro, immortalato in una foto di rito, deve evidentemente aver funzionato.

Il ritorno di Bleach ha mandato in delirio la community, che da giorni sui social non fa altro che parlare di Kurosaki Ichigo e degli altri protagonisti dell'opera. Tuttavia, purtroppo non si hanno ancora notizie per il debutto italiano. Lo streaming non è ancora disponibile su Disney+ e non c'è alcun comunicato che chiarisca la situazione. In Giappone sono già pronti per l'episodio 2 di Bleach: La Guerra Millenaria.