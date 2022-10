Bleach: Tite Kubo svela nuovi dettagli sulla relazione tra Ichigo e Orihime

Il ritorno dell’anime di Bleach con la saga conclusiva della Guerra Millenaria tra Shinigami e Quincy ha riportato l’opera di Tite Kubo sotto i riflettori. Ciò ha spinto gli appassionati di lunga data, e anche le nuove generazioni, a chiedere direttamente al maestro delucidazioni riguardo questioni non affrontate in maniera diretta nel manga.

Riferendosi in particolare al finale del manga, poi ripreso nel capitolo speciale pubblicato nel 2021, e alla sorpresa di vedere Ichigo e Orihime sposati e con un figlio, un fan ha chiesto a Kubo, tramite la sezione Q&A di KlubOutside, quando i due abbiano iniziato ad avvicinarsi dal punto di vista sentimentale. “I due hanno iniziato a frequentarsi quando Ichigo era già uno studente universitario, e hanno successivamente approfondito il legame una volta diventati adulti con un’occupazione”, così ha commentato Kubo, prima di soffermarsi sulla scelta che lo ha portato a tralasciare tale dettaglio nel manga.

“Comunque, considerando che Bleach non è un manga sentimentale, il romanticismo viene trattato come componente supplementare. Per questo non voglio approfondire le relazioni tra altri personaggi, nonostante questo interesse da parte dei lettori mi renda felice”. Cosa ne pensate delle parole di Tite Kubo? Fatecelo sapere come di consueto nei commenti.

