Bleach, Tite Kubo ha svelato un segreto su Ichigo Kurosaki

Il ritorno di Bleach: Thousand-Year Blood War è previsto per il 2024 con Yhwach pronto a minacciare ancora una volta l'equilibrio della Soul Society. L'autore del manga originale, Tite Kubo, è tornato recentemente a parlare della sua opera, grazie al ritorno in auge di Bleach dopo l'annuncio della nuova serie animata.

Il personaggio principale della storia, Ichigo Kurosaki, è un "Sostituto Shinigami" e ciò significa che è entrato a far parte delle vicende legate al mondo delle anime come rimpiazzo momentaneo di Kuchiki Rukia, un'altra dea della morte, per poi continuare comunque a lavorare per la Soul Society in diverse occasioni.

In un recente Q&A, Tite Kubo ha rivelato alcune informazioni fondamentali sul ruolo di Shinigami di Ichigo, che sono rimaste segrete fino ad ora. A quanto pare, il protagonista non lavora affatto gratis e, anzi, gli spetta un vero e proprio compenso in denaro! Il figlio di Isshin è però all'oscuro di tutto e durante il manga ha anche iniziato a lavorare part-time nel suo mondo d'origine per mettere da parte qualche soldo.

Come spiega Kubo, il pagamento viene depositato nel "conto" del Seireitei, ma Ichigo non ha mai riscosso alcunché e non si sa ancora se riuscirà ad accaparrarsi qualcosa entro la fine della storia. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che è stato recentemente mostrato un trailer per la Parte 3 di Thousand-Year Blood War che si prospetta ancora più epica e ricca d'azione.

D'altronde, l'ultima volta che abbiamo visto gli Shinigami in azione, Yhwach ha attaccato la "Guardia Reale" della Soul Society ed è deciso ad andare fino in fondo per raggiungere il Re delle Anime. Di sicuro, Studio Pierrot ci delizierà con altri combattimenti sensazionali prima del gran finale.

Cosa ne pensate della sconvolgente rivelazione di Tite Kubo? Ichigo merita o no un premio per aver salvato il mondo così tante volte? Cercando di capire quanto dovremo attendere per i nuovi episodi di Bleach, vi lasciamo allo spazio dedicato ai commenti.