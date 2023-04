Bleach: Tite Kubo e la voce di Ichigo sull'importanza e l'evoluzione del doppiaggio

Dopo dieci anni dalla trasmissione dell'ultima puntata di Bleach, Studio Pierrot si è finalmente deciso ad adattare la saga finale della serie manga creata da Tite Kubo. Ma trascorso questo lungo lasso di tempo, i doppiatori dell'anime sono riusciti a tornare a prestare la loro voce ai protagonisti come un tempo?

Nel corso di un'intervista rilasciata a VIZ Media, il maestro Tite Kubo e la voce giapponese di Kurosaki Ichigo Masakzu Morita hanno parlato di Bleach: Thousand-Year War e delle novità originali che andranno in scena nella Parte 2 dell'anime.

Quando è stato chiesto loro come hanno reagito all'annuncio di Bleach: Thousand-Year Blood War Kubo e Morita hanno rivelato che non si erano nemmeno accorti che fossero passati ben 10 anni dalla fine della prima serie. Il doppiatore giapponese ha infatti continuato a prestare la voce a Ichigo e a registrare nuove battute per il videogioco mobile Bleach: Brave Souls.

Il maestro Kubo ha avuto modo di ascoltare in anteprima le sessioni di registrazioni per l'anime e si è subito detto felicissimo per il lavoro dei doppiatori, che hanno affrontato i loro ruoli esattamente come un tempo. Dal canto loro, i doppiatori erano invece preoccupati di non riuscire più a riprodurre fedelmente i loro persoanggi.

All'evento di proiezione in anteprima, la famiglia del sensei Kubo si è accorta delle differenze nell'interpretazione di Morita tra le due parti dell'anime. L'autore si è detto tuttavia contento, poiché queste differenze sottolineano la crescita di Ichigo. Morita ha invece rivelato di essere stato contento che qualcuno abbia notato queste differenze, poiché ha tentato un approccio diverso nell'interpretazione delle battute del protagonista. Il doppiatore ha ad esempio provato ad aumentare i baritoni e ad aggiungere diversità di suoni nella pronuncia del Getsugatensho. Presto potremo riascoltare la voce di Morita nella seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War.