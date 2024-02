Bleach: Tite Kubo vorrebbe un remake completo (e più fedele) dell'anime

Se c'è una tendenza storica che contraddistingue le metodologie produttive dell'industria degli anime, quella la potremmo ricondurre alla strategia del remake. E proprio in riferimento all'anime di Bleach, Tite Kubo ha espresso di recente la volontà di realizzare un rifacimento dell'opera, che sia più in linea con i linguaggi originali del manga.

Interrogato da un lettore durante una sessione di Q&A tenutasi sulla piattaforma personale del mangaka, Klub Outside, sulla possibilità di vedere in futuro un remake della serie animata di Bleach, il fumettista ha dato una risposta lapalissiana, che delinea la sua apertura totale ad una nuova versione dell'anime. “Penso che con la tecnologia di cui disponiamo attualmente” si legge nella dichiarazione di Tite Kubo “sarebbe possibile raffigurare la costruzione del mondo di Bleach in maniera ancora più splendida e folgorante di quella osservata nell'anime originale. Per adesso” prosegue il mangaka “non esistono piani su un possibile rifacimento dell'opera, ma non nascondo che mi piacerebbe che si possa verificare nel breve futuro”.

Questa dichiarazione, che potrebbe apparire agli occhi di alcuni spettatori come inattesa, soprattutto considerata la qualità dell'anime originale – e quindi la possibile infruttuosità di un adattamento in chiave moderna di tutto il racconto – in realtà assume un alto grado di coerenza se la rileggiamo alla luce non solo dei cambiamenti di cui si è innervata la serie rispetto al manga, ma soprattutto in virtù della marginalizzazione a cui era stato sottoposto l'autore agli inizi dell'anime. È a questa considerazione, infatti, che va ricondotta la necessità del mangaka di intervenire direttamente sul processo creativo dell'adattamento della saga finale che sta realizzando in questi anni lo Studio Pierrot (qui tutti gli eventi che vedremo nella parte 3 di Bleach Thousand-Year Blood War) al punto che il fumettista, in risposta ad un utente che gli chiedeva i motivi dietro questa sua volontà, ha gettato luce sullo scarso coinvolgimento di cui è stato protagonista nel corso della serie originale, soprattutto nei primissimi tempi della sua produzione.

“Per tutti i primi archi narrativi dell'anime, non ho avuto voce in capitolo” risponde qui Kubo al lettore che lo aveva interrogato sulla natura della sua collaborazione passata con lo Studio Pierrot. “Tanto che ho iniziato a lavorare sulla serie a partire, più o meno, dall'arco dei Bount. È da lì che ho cominciato ad operare in qualità di script supervisor, un'attività che mi ha permesso di controllare i dialoghi presenti nelle sceneggiature dei vari episodi. Anche se avevo la possibilità di leggerli solamente un'istante prima che venissero poi registrati dai voice actor”.

È chiaro quanto il ruolo di Tite Kubo, con il passare degli anni e in particolare con l'avvento del nuovo ciclo di episodi, abbia assunto progressivamente una maggiore centralità nelle dinamiche produttive dell'anime. E seppur in futuro i produttori dello Studio Pierrot non arrivino a delineare la chiave estetica corretta per ri-adattare completamente il racconto, non è detto che il mangaka non possa comunque partecipare attivamente alla prosecuzione della seria animata, anche dopo il termine della saga corrente. D'altronde, dopo Thousand-Year Blood War Bleach potrà animare la saga dell'Inferno, la quale si configurerebbe come un'occasione ideale, agli occhi dell'autore, per imprimere indelebilmente il proprio marchio anche sul futuro (animato) di Bleach.