Bleach torna su Amazon Prime Video: le date delle stagioni 6 e 7

A inizio anno, Dynit aveva sganciato la bomba: Bleach in italiano su Amazon Prime Video. Nei mesi successivi all'ufficializzazione della notizia, il portale del noto sito e-commerce ha iniziato a caricare i vari episodi di Bleach in italiano, però fermandosi alla quinta stagione di qualche mese fa, facendo allarmare i fan.

Dopo qualche settimana di silenzio è arrivato però Amazon Prime Video a tranquillizzare tutti, anzi. Su Instagram, è stato annunciato che Bleach tornerà nel 2022 con le nuove stagioni in italiano. Il nuovo esordio è previsto per il 25 gennaio 2022 dove arriveranno le stagioni 6 e 7 della serie, quindi ben due in contemporanea.

Amazon Prime Video però conferma anche l'arrivo delle stagioni successive, riducendo quindi le possibilità di un anime di Bleach monco sulla piattaforma. Non sono ancora state rivelate le date delle uscite future né la loro cadenza, ma sembra fuor di dubbio che prima o poi arriveranno tutte. In totale, le stagioni di Bleach sono 16 e pertanto potrebbe volerci ancora qualche anno prima di vedere tutta la serie conclusa in italiano, ma il lavoro di Dynit e Amazon Prime Video sta comunque procedendo verso quell'obiettivo.

In Giappone, intanto, cresce sempre di più l'attesa per il nuovo anime di Bleach sulla Guerra Millenaria.