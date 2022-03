Bleach torna su Amazon Prime Video: disponibili le stagioni 10 e 11

Considerato il grande interesse nei confronti del ritorno di Bleach sia con la trasposizione animata della saga della Guerra Millenaria ad anni di distanza dalla conclusione dell’anime, sia attraverso un sequel da parte dell’autore Tite Kubo, continua la collaborazione tra Dynit e Amazon Prime Video, dove sono disponibili le stagioni 10 e 11.

Da oggi, 25 marzo 2022, i fan che negli scorsi mesi hanno riscoperto o si sono avvicinati per la prima volta all’incredibile universo degli Shinigami, hanno due nuove saghe, piuttosto importanti, a loro disposizione. Si tratta nello specifico della saga degli Arrancar contro gli Shinigami e la saga del Passato, che si svolgono in 23 episodi complessivi, dal 190 al 212, tutti disponibili sia col doppiaggio originale sia in italiano.

Come suggeriscono i titoli la decima stagione si concentrerà sul continuo della battaglia tra i protagonisti, interessanti a salvare Orihime, e gli Espada, Arrancar resi ulteriormente potenti grazie all’Hogyoku da parte di Sousuke Aizen, mentre l’undicesima conterrà una serie di rivelazioni riguardanti proprio l’antagonista principale e la misteriosa figura di Kisuke Urahara e porterà gli spettatori 110 anni nel passato.

A confermare l’importante aggiunta al catalogo è stata la stessa Dynit, attraverso i social e con il post che potete vedere in fondo alla pagina. Per finire vi lasciamo alle ultime informazioni riguardo la nuova stagione di Bleach.