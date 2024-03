Bleach, torna il Comandante Yamamoto? Tite Kubo progetta un prequel

Con il recente anime di Bleach, l'IP è tornata immediatamente in auge e ora sono in molti ad attendere la parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War. Tite Kubo, l'autore del manga, ha parlato del valoroso leader degli Shinigami, Yamamoto, approfittando dei riflettori nuovamente puntati sulla propria opera. Occhio agli spoiler che seguono!

Come molti sanno, Yamamoto Genryusai è stato una delle vittime illustri della saga finale di Bleach e la sua sconfitta contro Yhwach ha dato un'idea dell'immensa potenza del villain principale di questo segmento narrativo.

In una nuova sessione di domande e risposte, Kubo ha parlato della possibilità che Yamamoto ritorni in scena con un un nuovo manga breve che, approfittando del successo di Thousand-Year Blood War, potrebbe avere una buona visibilità.

Il racconto di questo manga, secondo il mangaka, potrebbe mostrare nel dettaglio l'incontro tra Yamamoto e Unohana, la Kenpachi che ha preceduto Zaraki in Bleach.

Ovviamente, l'ipotesi che Bleach torni su Shonen Jump è decisamente affascinante e rinnoverebbe, in qualche modo, la sfida con i suoi storici rivali, One Piece e Naruto che, attraverso Boruto: Two Blue Vortex, sta vivendo una nuova giovinezza.

Ad ogni modo, non c'è nulla di confermato e Kubo è molto attivo in questo periodo, tanto che non ha esitato a nascondere la volontà di un remake completo di Bleach.

In attesa di scoprire se uno di questi progetti prenderà piede, vi chiediamo: preferireste un manga prequel di Bleach su Yamamoto o gradireste un remake dell'anime?