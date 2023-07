Bleach: Tousand-Year Blood War 2x17, i nuovi poteri di Ichigo nella scena post-credit!

Dopo aver assistito alla trasformazione finale di Sajin nell'episodio 2x17 di Bleach Thousand-Year Blood War, nella scena post-credit ci viene mostrata un'altra inaspettata metamorfosi che riguarda stavolta Ichigo! Vediamo di cosa si tratta.

Sul finire della scorsa stagione la Divisione Zero si era recata al Palazzo di Re Spirito per iniziare un intensissimo allenamento. Dopo i titoli di coda dell'ultimo episodio della seconda stagione, il 17 appunto, rivediamo Ichigo, che pare abbia sbloccato un nuovo potere. Nella scorsa scena post-credit riusciva a vedere presente, passato e futuro di Re Spirito, ma questa volta riusciamo a capire meglio cosa sta succedendo. Ichibei Hyosube, il Monaco Osservatore, membro della Divisione 0, spiega che lo shinigami sta ricevendo energia direttamente da Re Spirito, trasformandosi in un recipiente vivente della sua forza. Si dimostra anche preoccupato per lui, in quanto non è sicuro che il suo corpo riesca a sopportare un tale apporto di potere.

Insomma il nostro protagonista sta entrando in una connessione totale con il sovrano della Soul Society e non sappiamo a cosa possa portare questa nuova evoluzione del suo potere. Di sicuro la guerra tra shinigami e Sternritter non è mai stata più sanguinosa di così e Ichigo deve intervenire al più presto per cambiare le carte in tavola.

E voi siete curiosi di vedere cosa accadrà nel corso dei prossimi episodi? Fatecelo sapere con un commento! Inoltre con questo articolo speriamo di avervi convinto a non saltare i titoli di coda dell'anime Bleach!