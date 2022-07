Bleach: trailer in arrivo per la Guerra Millenaria, ecco i primi fotogrammi dell'anime

Una delle più importanti novità attese da milioni di appassionati del mondo dell’animazione giapponese è la nuova stagione di Bleach, prevista per ottobre 2022, e interamente dedicata all’arco narrativo della Guerra Millenaria. Dopo mesi con pochi aggiornamenti, ecco finalmente i primi fotogrammi della serie, e presto arriverà anche un trailer.

Dopo il capitolo speciale per i 20 anni del manga, che ha anticipato il ritorno di Tite Kubo con una nuova storia di Ichigo Kurosaki e degli Shinigami, l’annuncio della trasposizione animata del finale della serie originale ha suscitato un interesse incredibile verso la produzione dello studio Pierrot. L’utente @SugoiLITE ha mostrato in anteprima dieci fotogrammi del trailer, che sempre stando a quanto affermato nel post che trovate in calce, dovrebbe arrivare tra poco.

Come potete vedere la qualità e la resa dei personaggi sembra essere incredibile, e oltre ovviamente ad Ichigo, mostrato sotto la pioggia e con un tuono sullo sfondo, il fan ha cercato di condividere quanti più personaggi possibili, tra cui anche Rukia, Renji Abari, Bazz-B, e Yhwach, antagonista principale della saga in questione. In attesa del trailer fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Per finire vi lasciamo al primo poster della Guerra Millenaria, e alle rivelazioni di Kubo riguardo i buchi di trama dell'ultima saga.