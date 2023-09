Bleach, la trama del manga sequel: di cosa parlerà e chi saranno i protagonisti?

Il mondo di Bleach è composto da varie zone, la maggior parte delle quali molto spirituali. C'è il reame umano, c'è poi la Soul Society, l'Hueco Mundo, il reame separato del Re delle Anime e poi il regno dei quincy, il Schatten Bereich. Tuttavia, c'è un'altra area a malapena menzionata, comparsa soltanto una volta agli inizi del manga e dell'anime.

Proprio agli inizi della carriera da shinigami di Ichigo Kurosaki, comparve nel manga l'inferno di Bleach, un luogo mai esplorato e comparso soltanto una volta in un film non canonico. Tuttavia, il capitolo speciale di Bleach del 2021 ha rilanciato non soltanto i personaggi di Tite Kubo, ma anche questo lato sconosciuto del mondo, rendendolo il cardine centrale di una nuova saga.

Quali saranno i protagonisti della nuova saga di Bleach e cosa ci si può aspettare? Ovviamente, Ichigo, Inoue, Rukia e tutti gli altri shinigami che abbiamo conosciuto nel corso degli anni prenderanno parte a una lotta che li vedrà affrontare le anime dell'inferno. Tra gli antagonisti ci saranno tanti volti noti che sono poi morti, come Ukitake, Ichimaru, Tosen e tanti altri morti nel corso degli anni. Tante anime che potrebbero nascondere anche altre sorprese, come la presenza di alcuni noti Espada. Tuttavia, al centro delle vicende ci sarà anche il giovane Kazui Kurosaki, figlio di Ichigo e Inoue, che sembra avere un legame speciale con l'inferno e sarà quindi una figura apicale di questo percorso.

La nuova saga appena cominciata sembra essere progettata per non essere particolarmente lunga e principalmente orientata all'azione. Sarà quindi un'occasione, forse preservata per l'anime, di rivedere tanti personaggi che sono morti senza far vedere tutte le loro vere abilità. E voi cosa vi aspettate dalla prossima saga di Bleach?