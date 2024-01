Bleach: tutte le trasformazioni di Ichigo, in ordine cronologico

Il cammino di Ichigo si è dipanato in Bleach all'insegna di numerose trasformazioni corporee, di natura perlopiù diversa. La particolare struttura genetica dell'eroe, contraddistinta da una sintesi di ben quattro razze (umano, hollow, quincy e shinigami) ha portato così il protagonista ad intraprendere nel manga un continuo processo di evoluzione.

Da questa prospettiva, l'intera opera di Tite Kubo potrebbe essere riletta alla stregua di un percorso inesorabile di scoperta (o meglio, di ri-scoperta) del Sé da parte del protagonista, la cui maturazione passa attraverso una spirale costante di trasmutazioni, che lo portano ad acquisire progressivamente nuovi poteri, in parallelo ad una maggiore conoscenza dei propri processi cellulari. In tal senso, più Ichigo fa uso delle potenzialità latenti celate nel suo corpo, più si avvicina a comprendere in profondità la sua stessa natura di guerriero, mutuata a partire, come abbiamo visto, da quattro rami genetici assolutamente diversi tra loro. E ognuno dei quali genera delle trasformazioni singolari, che godono di caratteristiche assolutamente uniche, proprio perché si originano da uno dei quattro orizzonti “spirituali” dell'eroe.

Non è un caso, infatti, che per consentire al protagonista di scoprire – e poi di perfezionare – tutto l'ampio spettro di potenzialità su cui si sviluppa la sua peculiare struttura genetica, il mangaka metta in moto un'opposizione continua di forze, che portano Ichigo a perdere più volte i propri poteri, pur di sviluppare in futuro un maggiore controllo degli stessi. E proprio il primissimo capitolo del manga ci mostra l'inizio di questo percorso di maturazione/evoluzione, determinando un passaggio dalla forma “normativa” da essere umano a quella “trascendentale” da shinigami, raggiunta grazie al trasferimento – dietro perforazione – dei poteri della spada di Rukia nel corpo di Ichigo.

Qui il contatto con un essere divino come Rukia attiva le cellule da shinigami (ereditate dal padre) dell'eroe, il quale, avendo un quantitativo alto e così intrinsecamente “anomalo” di reiatsu, sviluppa uno spadone di dimensioni gargantuesche (il suo shikai), che dovrà però imparare a controllare.

Per poter canalizzare il potere da Dio della Morte, ecco che il protagonista svilupperà l'ultimo stadio evolutivo della spada (cioè il bankai) nel confronto con Byakuya, durante il quale però emergerà anche il suo lato hollow, concretizzatosi nella formazione di una maschera di natura demoniaca che gli dona sì poteri ineguagliabili, in cambio però della perdita di controllo sulle proprie azioni. Ma come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo l'evoluzione in Bleach degli Arrancar, esistono diversi stadi evolutivi dell'hollow, attraversati dal protagonista nel corso della sua traiettoria evolutiva.

In occasione dell'attacco degli Espada alla finta Karakura Town, qui le cellule di Ichigo, in risposta allo strapotere di un essere apparentemente insormontabile come Ulquiorra, attivano un processo di trasformazione/evoluzione dell'eroe, che lo porta ad incarnare l'aspetto demoniaco di un Vasto Lorde, e a disperdere così ogni goccia di umanità nell'unica configurazione corporea che gli consente, in quel momento, di porre fine all'esistenza dell'enigmatico Arrancar, la cui scomparsa, così lancinante ed elegiaca, rientra di diritto tra le tre morti più tragiche di Bleach.

Al termine della saga, per contrastare la forma finale dell'ex Capitano della Quinta Brigata, e porre fine ai piani diabolici perseguiti da Aizen in Bleach, Ichigo sviluppa una connessione ancora più intima con il nucleo identitario della propria spada (cioè Zangetsu) per dare vita al Getsuga Tenshou Finale, ovvero una forma contraddistinta da un corpo completamente bendato e sormontato da lunghi capelli neri, con cui l'eroe materializza il risveglio della propria anima da shinigami, per poi neutralizzare la fusione del nemico con l'hogyoku.

Raggiunto l'apice delle sue potenzialità Ichigo si ritrova nuovamente allo stato iniziale, da cui cercherà di astrarsi grazie all'apprendimento delle abilità da Fullbring. Ma nell'istante in cui si vede sottrarre di queste conoscenze da Kugo Ginjou, ecco che il suo corpo può finalmente ri-accogliere i poteri di natura divina, dopo che Rukia gli concede per la seconda volta di entrare in contatto con la sua reiatsu.

Eppure il percorso di maturazione di Ichigo, per poter proseguire dopo tutti questi ostacoli, necessita di un vero e proprio cambio di rotta, soprattutto in seguito all'emersione della controparte “quincy” della sua struttura genetica. Dopo il primo scontro con Yhwach, si reca nel regno del Re delle Anime per apprendere, sotto la guida di Oetsu Nimaiya, le metodologie con cui mettere in comunicazione la frazione hollow della propria anima con quella quincy, derivata appunto dalla madre. E il frutto di tale “fusione” confluisce in una versione inedita dell'eroe, contraddistinta da due spade, ognuna delle quali testimonia la natura stessa di un segmento del suo spirito: quella piccola è l'espressione quincy della sua anima, mentre la spada più lunga metaforizza la controparte hollow, la cui combinazione genera una delle tecniche più devastanti di cui Ichigo abbia mai fatto uso, ovvero il Getsuga Juujishou.

È da qui che nasce la forma “finale” di Tensa Zangetsu, al punto che nell'aspetto di Ichigo convergono ora tutte le ramificazioni di cui si compone il suo DNA, ovvero un mix di proprietà hollow (il corno e la maschera), umane (i capelli rossi) quincy (la catena legata alla spada) e shinigami (l'elsa simile a quella dello shikai originale) con cui l'eroe affronterà, per un'ultima volta, Yhwach. E di cui vedremo il debutto in versione animata proprio nelle prossime stagioni di Bleach: Thousand-Year Blood War.