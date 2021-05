Bleach, ecco le trasformazioni delle Zanpakuto più belle della Soul Society

I battle shonen anni 2000 come Naruto, Bleach e ONE PIECE hanno scritto un pezzo di storia importante per il mondo dei manga. Durati molto più del solito, hanno saputo conquistare il pubblico sia giapponese che d'oltreoceano sia in versione anime che manga. Del terzetto, il manga di Tite Kubo è solitamente quello posto sul gradino più basso.

Tuttavia anche Bleach ha saputo regalare dei momenti veramente epici e che sono diventati iconici per il genere. Dopo l'inizio di Bleach, arrivato per la prima volta in italiano su Amazon Prime Video, arrivò la saga della Soul Society, il primo grande arco narrativo che introdusse una miriade di personaggi diversi e scontri d'alto livello. Durante questa fase assistemmo all'esordio di Shikai e Bankai con le loro relative trasformazioni. Ecco le cinque migliori.

Renji Abarai è stato per lungo tempo un amico di Rukia Kuchiki, eppure non ha esitato a bloccare Ichigo dal raggiungerla per salvarla. Tuttavia poi cambiò idea e decise addirittura di affrontare il suo capitano, Byakuya Kuchiki. Durante questo scontro, dimostrò di essere in grado di usare la tecnica più forte per uno shinigami, il Bankai, evocando Hihio Zabimaru. La sua comparsa fu eccezionale così come le abilità mostrate, anche se non furono abbastanza per battere Byakuya.

Insieme a Ichigo, arrivò nella Soul Society anche il quincy Uryu Ishida. Il ragazzo arciere si trovò niente di meno che ad affrontare il capitano della dodicesima divisione, Mayuri Kurotsuchi. Lo scienziato durante lo scontro iniziò prima a usare lo shikai Ashisogi Jizo, ma poi tirò fuori il suo eccezionale bankai, Konjiki Ashisogi Jizo.

Il vero nemico della saga, Sosuke Aizen, fa parte di questo elenco col suo shikai. L'attivazione di Kyoka Suigetsu non crea mostri e non ha effetti visivi particolari ma grazie alla sua abilità si mostrò determinante nello scrivere gli eventi presenti e futuri del mondo di Bleach. Una tecnica quasi invincibile e che ha messo in scacco tanti dei suoi avversari.

Uno degli esempi di bankai belli ma potenti è il Senbonzakura Kageyoshi, stato massimo della zanpakuto del capitano Byakuya Kuchiki. La sua spada crea delle armi letali sotto forma di colonne di spade, le quali possono imprigionare il nemico in una sorta di arena per poi attaccarlo con attacchi simili a quelli dello shikai Senbonzakura. Con questa tecnica, Byakuya ha messo sotto scacco tanti nemici e anche il protagonista.

Ed è proprio Ichigo a occupare un'altra posizione di questo elenco con la trasformazione di Zangetsu. Arrivato appena in tempo per salvare Rukia, il ragazzo affrontò poi Byakuya. Per combattere col capitano però tirò fuori l'abilità che aveva allenato negli ultimi giorni, mostrando di essere in grado di controllare il bankai. La trasformazione in Tensa Zangetsu è ancora oggi una delle più epiche di Bleach.