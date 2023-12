Bleach: le tre morti più tragiche del manga di Tite Kubo

In un battle shōnen cadenzato da violenza e combattimenti all'ultimo sangue come Bleach, ci si attende sempre un momento di profonda tristezza, in cui i personaggi/eroi appaiono indifesi davanti ad avversari o situazioni drammaticamente insormontabili. Tanto che nel manga di Tite Kubo le morti sembrano prevalere sui piccoli istanti di distensione.

Data allora la tendenza del mangaka a delineare nella sua opera un mondo deliberatamente diabolico, dove i momenti di gioia sono scarsi e in cui nessun personaggio può mai davvero considerarsi al sicuro, cogliamo qui l'occasione per selezionare tra le tante sequenze drammatiche a cui ci ha abituato Bleach, quelle che hanno colpito maggiormente lo spettatore, sia per la brutalità con cui sono state messe in scena dall'autore, sia per la capillarità con cui hanno toccato le corde più intime del cuore degli appassionati. E dal momento che il manga è cadenzato da una miriade di combattimenti e scontri mortiferi, lo spirito tragico che lo attraversa confluisce, il più delle volte, nella caduta inesorabile di un personaggio.

Iniziamo con quella che è, a tutti gli effetti, una delle morti più lancinanti di cui Tite Kubo ci abbia mai nesso al corrente nel corso dell'opera, sia per grado di violenza, sia per ciò che comporta per il protagonista: quella di Masaki Kurosaki. La madre di Ichigo non è solo uno dei personaggi più apertamente positivi dell'intero manga, ma ha alle spalle una storia drammatica, che la rende agli occhi dei fan una vera e propria eroina tragica.

Già da giovane rischia di perdere la vita in seguito all'attacco di un Hollow, ma è nel momento della sua morte che si rende protagonista di uno dei momenti più strazianti di Bleach. In punto di morte, la donna non prova dolore per la brutale ferita infertale da Grand Fisher, quanto per l'incapacità di proteggere da sola il piccolo Ichigo. Poco prima dell'ultimo respiro, Yhwach le aveva sottratto i poteri, grazie ai quali avrebbe potuto evitare che la vita del figlio fosse messa così a serio rischio. Un sacrificio materno che a distanza di anni è ancora considerato il punto più alto del peggiore arco narrativo di Bleach.

Altra morte, questa volta solo apparente, è quella di Ichigo nell'Hueco Mundo. Si è vero, l'eroe alla fine non muore per davvero, ma la scena in cui Ulquiorra lo ferisce mortalmente è il primo, vero momento dell'intero manga in cui il protagonista si mostra così brutalmente inerme e passivo. Davanti all'immenso potere dell'espada numero quattro, non solo Ichigo rinuncia sin da subito alla possibilità di salvare Orihime, ma appare qui completamente indifeso, come se nulla potesse cambiare una situazione che lo vede uscire clamorosamente sconfitto da una lotta a cui, a ragion di logica, Ulquiorra non ha neanche partecipato attivamente. Un momento tragico per i lettori di Bleach, che prefigura al tempo stesso l'ascesa futura dell'eroe.

È proprio nello scontro finale con Ulquiorra, che va individuata la terza morte più tragica del manga. Non riconducibile, questa volta, alla caduta del protagonista, ma dell'antieroe. D'altronde Ulquiorra non è solo l'espada più potente di tutto Bleach, ma è universalmente considerato come il “nemico” (ma lo è davvero?) di riferimento per Ichigo, anche più di Aizen, dal momento che lo shinigami è una minaccia universale per tutti i personaggi del manga, e non per il solo protagonista. E l'elemento che rende la sua caduta così drammatica sta nell'accenno di umanità che l'espada esibisce mentre sta per lasciare il mondo. In quanto frutto di una creazione artificiale, il personaggio anela ad avere un cuore, ad una fine di derivazione “umana” che proprio la sua natura di “mostro” gli nega brutalmente. Un momento memorabile, che resterà per sempre impresso nelle menti degli appassionati.