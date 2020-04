Bleach: tre nuovi doppiatori sono già pronti per approdare nell'anime?

Il videogioco Bleach Brave Souls ha imbastito un rapporto di collaborazione con tre doppiatori che andranno a ricoprire i ruoli di Askin, Bambietta e Candice. Si tratta di personaggi assolutamente rilevanti per l'arco conclusivo dell'opera, perciò c'è una buona probabilità che le loro voci possano partecipare anche al cast della serie animata.

A diffondere questa notizia è l'utente Twitter Your Anime Guy, una personalità piuttosto affidabile all'interno dell'industria dell'animazione e del fumetto giapponese. L'insider ha pubblicato una scan direttamente estrapolata dalla rivista ufficiale di Shueisha, che annuncia le nuovi voci del videogioco mobile: Askin Nakk Le Vaar interpreterà Takeuchi Shunsuke, Ayane Taketatsu doppierà Bambietta, mentre Yumi Uchiyama presterà la voce al personaggio di Candice.

Probabilmente questi nomi non vi diranno molto a primo impatto, ma alle spalle possono vantare delle esperienze professionali di notevole importanza. Shunshuke ha iniziato la propria carriera nel 2014 con l'anime di Pripara, e successivamente ha consolidato la propria firma lavorando su opere del calibro di Mob Psycho 100 e Astra Lost in Space.

Per quanto riguarda la Takeatsu, invece, la doppiatrice è principalmente nota per aver interpretato Erica in Berserk e Leafa in Sword Art Online. Infine, Uchiyama può contare su un ampio curriculum, costellato di produzioni quali Ace of Diamond, The Devil is a Part-Timer, The Irregular at Magic High School e Overlord.

L'anime di Bleach ritornerà nel 2021 con l'adattamento dell'ultimo arco dell'opera, la Guerra Millenaria.

